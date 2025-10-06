Arta tinerilor prinde viață în centrul Capitalei. Timp de 10 zile, Hanul Gabroveni devine scena noilor generații creative

06-10-2025 | 07:47
Timp de 10 zile, publicul este invitat în centrul vechi al Capitalei să descopere arta contemporană. Hanul Gabroveni este gazda unui festival considerat o rampă de lansare pentru noile generații de artiști, arhitecți și designeri autohtoni.

Georgiana Pocol

Pictură, sculptură, arhitectură, modă sau new media. Cei mai buni absolvenți ai facultăților de arte din toată țara și-au expus lucrările de diplomă la Hanul Gabroveni din Capitală.

Arta textilă prinde un suflu nou, după decenii de pauză. La mijlocul secolului trecut, artiștii de la noi creau tapiserii și pentru export.

Ioana are un masterat în artă textilă. Iar lucrarea ei de diplomă ocupă un spațiu considerabil.

Ioana Ciuciulica, artist textil: Arta textilă este de fapt probabil cea mai veche artă. Pentru că, da, ea provine din faptul că a trebuit să ne îmbrăcăm, că a trebuit să ne încălzim casele. Acum, într-adevăr, arta textilă contemporană este cea conceptuală, abstractă. Se vinde, într-adevăr, spre clienți străini.”

Textilele revin în prim-planul artei

Pentru mulți tineri artiști, expoziția este o bună ocazie să-și prezinte creațiile publicului larg.

Andrei Borțun, organizator, director The Institute:Acum 12 ani, când am început acest proiect, mi se părea și mai important ca toți acești absolvenți să se sprijine la început de carieră și, de asemenea, un alt obiectiv era acela de a-i conecta cu posibili angajatori, stakeholderi, galerii de artă, birouri de arhitectură care să-i angajeze.”

La Festivalul DIPLOMA Show 2025 sunt peste 140 de lucrări expuse. Vizitatorii se pot bucura, până în 12 octombrie, și de tururi ghidate, petreceri și un târg de artă și design.

