Atmosferă de festival la Zilele Bucureștiului. Punctul culminant va fi raliul internațional cu peste 100 de supermașini

21-09-2025 | 19:40
Zilele Bucureștiului continuă, iar atmosfera în oraș este una de festival. Pentru că a fost vară la mijloc de septembrie, mii de oameni au umplut și duminică străzile din centru, atrași de spectacole și tot soiul de concerte.  

Georgiana Pocol

Punctul culminant îl va reprezenta însă un raliu internațional la care participă peste 100 de supermașini.

Calea Victoriei a fost plină de oameni hotărâți să nu rateze niciun minut din această zi festivă.

Copiii au participat la ateliere interactive, în timp ce adulții au preferat să descopere expozițiile și instalațiile vizuale.

În tot acest timp, pe bulevardul Kiseleff are loc un târg cu preparate specifice bucătăriei bavareze.

Bucătar: „Facem niște cârnați bavarezi și, având în vedere că Bucureștiul este capitala micilor, avem și mici. Mai devreme am făcut micii noștri specifici cu piersici.”

Evenimentele dedicate Zilelor Bucureștiului se încheie duminică seara.
În Piața Constituției a început spectacolul Gumball 3000. Celebrul raliu internațional revine în București după aproape un deceniu și aduce peste 100 de mașini spectaculoase, de la modele personalizate la clasice și hypercar-uri rare conduse de celebrități, artiști, sportivi, actori și alte persoane publice din peste 40 de țări.

În exclusivitate pentru România, puțin mai devreme, a avut loc și lansarea globală a hipercarului 'Cobyx' – unul dintre cele doar 125 de exemplare fabricate vreodată.

Iar din moment în moment, parada de mașini va intra în Piața Constituției și va da startul festivalului dedicat automobilelor.

Atmosfera va fi completată de muzică, vor fi DJ internaționali și un spectacol impresionant de video mapping pe fațada Palatului Parlamentului.

Un congolez beat a intrat cu mașina într-un refugiu de tramvai și un gard. Camerele de supraveghere au surprins accidentul

