Instructorul militar suspectat de spionaj pentru Rusia este britanic. Ar fi fost pe ștatul de plată FSB

30-10-2025 | 17:31
Regatul Unit a anunțat joi că se află în „contact strâns" cu autoritățile ucrainene, după arestarea miercuri la Kiev a unui instructor militar britanic suspectat de spionaj în favoarea Rusiei.

autor
Mihai Niculescu

„Suntem la curent cu informațiile conform cărora un cetățean britanic a fost arestat în Ucraina. Rămânem în contact strâns cu autoritățile ucrainene", a declarat un purtător de cuvânt al Foreign Office, conform AFP, preluat de Agerpres.

Anunțul autorităților ucrainene

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat miercuri arestarea și plasarea sub detenție a unui instructor militar european acuzat de spionaj, fără a preciza din ce țară care susține Ucraina în războiul cu Rusia provine acesta.

Conform SBU, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) i-a transmis suspectului instrucțiuni despre fabricarea de dispozitive explozive și i-a furnizat un pistol cu muniția aferentă.

Parchetul ucrainean a precizat între timp că persoana arestată este un cetățean britanic venit în Ucraina în anul 2024 pentru a activa ca instructor al soldaților ucraineni în sudul țării, iar ulterior a lucrat cu poliția de frontieră ucraineană.

Potrivit Parchetului ucrainean, instructorul militar britanic a început în acest timp colaborarea cu serviciul secret rus FSB și a acceptat să transmită acestuia informații militare în schimbul unor sume de bani. Conform legii ucrainene, el riscă acum până la 12 ani de închisoare și confiscarea averii.

Contextul anchetelor pentru spionaj

De când a început în februarie 2022 războiul declanșat prin invazia rusă în Ucraina, această țară a deschis mii de anchete penale pentru colaborare cu inamicul și arestează cu regularitate persoane suspectate că ar fi agenți care lucrează pentru Rusia.

Cazul este deosebit de sensibil, având în vedere că instructorul britanic venise inițial pentru a sprijini efortul de apărare ucrainean, iar acuzațiile sugerează că ar fi fost recrutat de serviciile ruse în timpul misiunii sale în Ucraina. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 30-10-2025 17:18

