BTT mai are un singur hotel, și acela modest. Ce s-a întâmplat cu patrimoniul instituției cândva celebre

Biroul de Turism pentru Tineret, compania de stat care ar trebui să organizeze vacanțe pentru tineri, la munte şi la mare, a devenit mai degrabă o agenţie imobiliară, decât un operator turistic.

Aproape toate clădirile pe care BTT le avea în administrare, peste tot în ţară, în perioada de glorie, au fost vândute sau închiriate. A mai rămas hotelul Forum, cândva perla staţiunii Costineşti. Clădirea este însă într-o stare avansată de degradare, iar acum este închiriată, pe bucăţi.

„Obiectivul nostru, ca agenţie, este acela de a vă îndruma spre cea mai bună decizie în alegerea Vacanţei de Vis".

Cu această frază încearcă Biroul de Turism pentru Tineret să îi atragă pe turişti în puţinele obiective pe care le mai administrează.

„Vacanţa de vis", este de fapt o invitaţie la Hotelul Forum, faimos cândva, dar lăsat să se degradeze.

Gabriela, turist: „Jalnic, la momentul actual totul este jalnic, este la pământ, nu s-a investit absolut deloc, nicio îmbunătăţire.”

Din birourile de la Bucureşti, directoarea hotelului Forum, acreditat acum doar cu două stele, este mulţumită de condiţiile de acolo. Recunoaşte însă că nu prea sunt rezervări, în condiţiile în care nu se ocupă nimeni de promovare.

Elena Motoc, directorul Hotelului Forum: „Nu avem rezervări, mai puţin de 10 la sută”

Reporter: Și cum vreţi să promovati, ca pe Facebook nu este nimic

Elena Motoc: „Nu sunt fonduri.”

Biroul de Turism pentru Tineret, pe scurt BTT, a fost înfiinţat in 1968 şi de atunci funcţionează ca o agenţie de turism care ar trebui să organizeze vacanțe pentru tineri în staţiunile de la munte şi mare. Instituţia care se autofinanţează se află în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, care deţine aproape 90% din acţiuni. BTT trăieşte însă din închirierea spaţiilor care altădată primeau turişti. Unele au rămas hoteluri, altele sunt acum farmacii sau săli de jocuri de noroc.

Directorul BTT este soțul președintei Senatului

În cadrul companiei, deciziile sunt luate de un Consiliu de Administraţie la conducerea căruia se afla acum Marius Alexandru Dragu, soţul Ancăi Dragu, şefa Senatului.

Marius Dragu, preşedintele Consiliului de Administraţie al BTT: „În 2017, am fost director pentru aproximativ un an, şi eu atunci am putut demonstra ca în acest an am reuşit să fac profit cu această societate şi a fost singurul an după Revoluţie când societatea aceasta a avut profit. În anii 2018, 2019, conducerea BTT nu a fost una care să gestioneze această societate într-un mod corespunzător, ca să spun aşa.”

Instituţia are acum peste 20 de angajaţi. Miercuri, în birourile lor era linişte.

BTT are şi un director general care, anul trecut, a primit salarii chiar şi de peste 17 mii de lei. Este vorba de Claudiu Daniel Teliceanu, care recunoaşte că instituţia nu e rentabilă. Anul trecut a înregistrat pierderi de aproape 800 de mii de lei.

Claudiu Daniel Teliceanu: „Dacă vă veţi uita pe situaţiile financiare din ultimii ani, veţi vedea că nu a fost. Din punctul meu de vedere, poate fi şi asta, ne străduim să facem.”

Doar că intenţiile bune nu se văd şi pe teren. La Costineşti, pe lângă hotelul Forum, BTT mai are în grijă câteva vile şi Teatrul de Vară.

Jean Dorin Dumitru, primarul comunei Costineşti: „Aici era intrarea pentru artişti, iar în partea cealaltă la fel, pentru artişti. Înăuntru, dacă vă uitaţi, sunt şi canapelele. A zăcut cam patru ani, cred, în paragină, iar de anul acesta este preluat de un investitor, asta este. Soluţia: investitor potent care să poată da o față nouă.”

Jean Dorin Dumitru, noul primar din Costineşti, ne spune că a stabilit împreună cu cei de la BTT întâlniri săptămânale, ca să caute soluţii care să anime iarăşi zona. Dar în ultimele săptămâni nu s-a mai întâmplat nimic.