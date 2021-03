LIVE TEXT România U21 - Germania U21, de la ora 19:00. Marius Marin şi George Ganea sunt suspendați. Cine îi înlocuiește

România U21 întâlneşte marţi, de la ora 19:00, reprezentativa Germaniei, în ultimul meci pe care îl dispută în faza grupelor turneului final UEFA EURO U21. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe www.stirileprotv.ro.

După ce echipa mare a pierdut pe teren propriu în faţa selecţionatei Germaniei, elevii lui Adrian Mutu speră să obţină o revanşă în întâlnirea cu echipa germană de tineret, din cadrul fazei grupelor UEFA EURO U21.

Partida se va juca pe stadionul Bozsik din Budapesta.

România U21 - Germania U21. Istoricul confruntărilor între cele două naționale de tienret

Ultima confruntare dintre cele două echipe de tineret a avut loc în semifinala EURO U21 din 2019, când România pierdea în faţa Germaniei cu 4:2, după 13 meciuri în care fusese neînvinsă. De altfel, dintre cele cinci întâlniri oficiale ale reprezentativelor U21 ale României şi Germaniei, cel mai bun rezultat obţinut de jucătorii noştri a fost egalul din noiembrie 2013 (2:2), partidă disputată la Giurgiu, potrivit News.ro.

Cea mai severă înfrângere a juniorilor români într-un turneu final se leagă tot de naţionala Germaniei: în septembrie 2014, la Magdeburg, Germania reuşea, în calificările UEFA EURO U21, impresionantul scor de 8:0 în faţa selecţionatei ţării noastre.

Cu câte o victorie şi un câte meci egal în faza grupelor Campionatului European de fotbal EURO U21 2021, ambele echipe sunt pregătite să lupte cu toate armele pentru a-şi asigura calificarea.

La şedinţa tehnică de luni seara s-au decis echipamentele de joc. România va evolua în galben complet.

Meciul de la Budapesta va fi arbitrat de Guillermo Cuadra Fernandez, ajutat de conaţionalii săi Iñigo Prieto şi José Naranjo.

Rezervă va fi Ádám Farkas.

România U21 - Germania U21. Clasamentul grupei

Naționala de tineret a României a debutat încurajator la Campionatul European Under-21, terminând cu 1-1 contra Olandei.

În al doilea meci, naționala de tineret a României a învins Ungaria cu 2-1.

România U21 - Germania U21. Adrian Mutu: Nu ne facem calcule. Jucăm la victorie

Selecţionerul naţionalei de tineret, Adrian Mutu, a declarat, luni, că nu face calcule înaintea meciului decisiv cu Germania din faza grupelor turneul lui final al CE şi că echipa lui va juca la victorie.

Marius Marin şi George Ganea sunt suspendați pentru partida cu Germania, iar selecționerul Adrian Mutu a anunțat că Marco Dulca şi Adi Petre le vor lua locul în primul 11.

"(n.r. - în engleză) Îmi aduc aminte foarte bine acel meci (n.r. - de la ediţia precedentă), era un meci foarte important pentru noi în acel moment, dar şi pentru Germania, noi era pentru prima dată în semifinale şi ne aşteptam să câştigăm, dar Germania a fost echipa mai bună pe teren şi a câştigat. Acum este o poveste diferită. De-a lungul timpului, România a avut mereu meciuri grele şi cu echipele germane. Mă aştept mâine la o performanţă foarte bună a adversarilor, ştim foarte bine că sunt buni, sunt pe primul loc în grupă acum, dar şi noi avem acelaşi număr de puncte şi ne luptăm pentru primul loc. Pentru mine, Germania este o pretendentă la titlu, dar în acest moment avem încredere mare în noi înşine şi mâine vom lupta pentru fiecare centimetru de teren şi vom încerca să câştigăm.

(n.r. - în română) Nu ne facem calcule, nu le-am făcut nici la început, nu le facem nici acum, este ultimul meci din grupă, un meci important cu o echipă foarte bună, cu candidată la titlu, în opinia mea, aşa cum este şi Olanda. Cu o victorie suntem calificaţi, iar mâine vom merge pe o victorie, ca întotdeauna. Majoritatea fotbaliştilor e născută în 98, asta îi face fizic să fie mai puternici decât băieţii din echipa noastră. Au fost superiori întotdeauna la nivel fizic. Am văzut meciurile lor din grupă, au demonstrat că sunt puternici nu numai cu Ungaria, când au avut un meci uşor, dar au demonstrat-o şi în meciul cu Olanda. Mă aştept la un meci greu, în care ei nu vor sta şi nu vor juca la meci egal şi vor dori să câştige. Pentur ambele echipe o să fie şi mai dificil din cauza oboselii, pentur că să joci cu copiii aceştia la trei zile nu e uşor, dar suntem gata de luptă, ne vom bate pentru fiecare minge şi sunte, gata să jucăm mâine la victorie. Marco Dulca şi Adi Petre sunt gata să intre în locul lui Marin şi al lui Ganea", a declarat Mutu, într-o conferinţă de presă.

De ce l-a schimbat pe Moruţan cu Ungaria: Moruţan este un jucător cu calităţi tehnice unice, probabil la el s-a simţit oboseala, pentru că jucătorii FCSB-ului care sunt al udner 21 au avut şi un derbi înainte de acest turneu final, cu CFR. Aici ritmul este mult mai bun decât în campionatul nostru, ce se întâmplă la under 21, şi probabil a simţi că era puţin obosit. Nu i-am reproşat nimic, că a fost prea egoist sau ceva de genul acesta, pentur că de la el mă aştept ca în anumite faze să insiste pe driblinguri şi pe execuţile sale, care de multe ori sunt de excepţie, nu numai assist-uri, dar şi goluri, atât la FCSB, cât şi la FCSB. Nu am ce să-i reproşez. Mi-aş fi dorit să înscrie sau să la fiecare meci să aibă un assist în cont, dar nu s-a întâmplat acest lucru, dar asta nu înseamnă că nu a avut o contribuţie la cele patru puncte pe care le-am obţinut până acum. A alergat mult pentur echipă, a avut o poziţie bună tactică şi sper ca la următorul meci să spargă gheaţa şi să dea gol.

Mutu, despre Octavian Popescu: Nu pot să vă spun dacă Octavian Popescu va fi mâine titular sau nu, dar e un jucător extraordinar, cu calităţi extraordinare. Într-adevăr, nu are maturitatea necesară, fiind foarte tânăr, dar cred pe viitor va fi un pilon de bază la under 21 şi la naţionala României. El este pe drumul cel bun, are o inteligenţă fotbalistică extraordinară, are şi intelgenţă tactică, ceea ce mă bucură pentur că îl va ajuta mult pe viitor. Nu de la el aşteptăm să fie decisiv la această vârstă, el este mai mic cu 4-5 ani decât unii şi la această vârstă se simtă diferenţa de ani. Dar când a fost chemat, a arătat din ce pastă este făcut, a arătat ce talent are şi îi prevăd un viitor strălucit. Sunt oameni de fotbal care vorbesc şi îşi dau cu părerea despre under 21, e foarte bine, îi ascult, mă gândesc la ceea ce spun, nu mă supăr când sunt criticat sau îmi fac sugestie că unii jucători trebuie să joace.

Mutu, despre Radu Drăguşin: Radu este un jucător extraordinar, la fel ca Tavi, are şi el 18 ani şi e încă tânăr. Să nu uităm că a jucat doar câteva minute pentru Juventus şi poate dacă era aruncat de la început pe teren, să nu-l fi cuprins emoţia turneului şi să fi făcut o greşeală. În loc să ardem etapele cu inteligenţă şi calculat, probabil pentru el nu ar fi fost bine. Nu trebuie să punem prea mare presiune pe ei, pe copii, pentru să sunt foarte tineri şi trebuie să se maturizeze. Uneori mă bazez pe experienţa unui jucător ca Ciobotariu, care joacă la echipa campioană a României, a avut antrenori foarte buni, ştie ce înseamnă să joci cu presiune imensă pe umeri, de aceea am făcut alegerea asta. Toţi cei patru fundaşi centrali au valori apropiate şi mă bucur că am de unde alege şi sper să fiu la fel de inspirat şi în meciul cu Germania. Nu înseamnă că nu pot să greşesc, dar sunt alegerile mele şi eu voi răspunde de ele şi rezultatul echipei pe viitor.

Mutu, despre faptul că jucătorii Ungariei i-ar fi făcut <ţigani> pe jucătorii români: Nu am auzit ce s-a întâmplat pe teren, nu ar fi fost prea inteligent din partea lor să strige în gura mare, mai ales în engleză, anumite fraze rasiste, pentru că probabil ar fi fost eliminaţi imediat de arbitru. Mi-au povestit după aceea băieţii ce s-a întâmplat, e un lucru foarte urât pentru că aceste lucruri se duc dincolo de fotbal şi e vorba de un respect şi astfel de lucruri nu sunt binevenite şi nu au loc în sport în general, nu numai în fotbal. Sper ca UEFA să ia decizia cea mai corectă pentru binele tuturor.

Lotul României:

Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Târgovişte), Mihai Eşanu (Dinamo Bucureşti);

Fundaşi: Ştefan Vlădoiu (Universitatea Craiova), Denis Haruţ (FCSB), Alexandru Paşcanu (Ponferradina/Spania), Andrei Chindriş (FC Botoşani), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Drăguşin (Juventus/Italia), Raul Opruţ (AFC Hermannstadt), Radu Boboc (FC Viitorul);

Mijlocaşi: Marius Marin (AC Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Târgovişte), Răzvan Oaidă (FCSB), Cătălin Itu (CFR Cluj), Darius Olaru (FCSB), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Olimpiu Moruţan (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova), Alexandru Măţan (Columbus Crew/SUA);

Atacanţi: George Ganea (FC Viitorul), Adrian Petre (UTA Arad).

Selecționer: Adrian Mutu

Lotul Germaniei:

Portari: Finn Dahmen (FSV Mainz 05), Lennart Grill (Bayer 04 Leverkusen), Markus Schubert (Eintracht Frankfurt);

Fundaşi: Stephan Ambrosius (Hamburger SV), Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Ismail Jacob (FC Köln), Maxim Leitsch (VfL Bochum), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), Davind Raum (SpVgg Greuther Fürth), Nico Schlotterbeck (Union Berlin), Malick Thiaw (FC Schalke 04), Josha Vagnoman (Hamburger SV);

Mijlocaşi: Niklas Dorsch (KAA Gent), Vitaly Janelt (Brentford FC), Mateo Klimowicz (VfB Stuttgart), Arne Maier (Arminia Bielefeld), Salih Ozcan (FC Köln), Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth);

Atacanţi: Luke Nmecha (RSC Anderlecht), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05), Florian Kruger (Erzgebirge Aue), Mergim Berisha (Red Bull Salzburg);

Selecţioner: Stefan Kuntz.