Brânzeturile rafinate, tot mai căutate în România. Vânzările acestor produse au crescut cu 20%

Românii încep să își diversifice gusturile și să depășească etapa în care credeam că doar spcialitațile tradiționale sunt bune. Astfel, au prins curaj și au încercat brânzeturile rafinate, care merg de minune cu fructe și cu vinuri de viță nobilă.

Lăsate la maturat luni întregi, după rețetele franțuzești, italienești, sau elvețiene, aceste produse au crescut în vânzări și cu 20%. Se cumpără însă în cantități mici, inițial, din curiozitate.

În fabrica din Colţeşti, aflată la poalele munților Trascău, în județul Alba, se produc nouă sortimente de brânzeturi maturate cu chili, trufe, levănțică, busuioc, nucă, dar și cu mucegai nobil alb.

Timpul de maturare poate să ajungă și până la 6 luni pentru

desăvârșirea aromelor.

Marius Chiorean, manager de vânzări: "Gusturile românilor se îndreaptă spre aceste brânzeturi maturate cu diverse mirodenii. Aceste produse au înregistrat cea mai frumoasă creștere, undeva la 20%, în acest an".

Pentru cei deschiși la nou, manufactura de brânză Cund din județul Mureș poate reprezenta un punct de interes. În atelierul cochet se prepară 13 feluri de brânză.



Varga Istvan, proprietar de atelier: "S-a dezvolat foarte mult gustul oamenilor. Își doresc tot mai mult produse de o diversitate mai bogată, chiar tind spre produse mai maturate decât oferă de obicei piața".

Într-o băcănie din Cluj-Napoca se vând foarte bine specialitățile italienești.

Daniela Dumulescu, psiholog: "Dacă nu am mai putut cheltui banii pe plăceri în alta parte, atunci i-am redirecțioant către a ne păstra nivelul de viață la care am dori să fim și am început să consumăm produse mai calitative".

Participanții la un studiu care promovează brânzeturile locale, au mărturisit că sunt dispuși să dea în jur de 100 de lei pentru specialitățile maturate.