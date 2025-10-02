Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma blocajului bugetar din SUA

02-10-2025 | 15:28
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma blocajului bugetar din SUA
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi Facilitatea Navală de Sprijin Deveselu, într-o postare pe Facebook.

Ioana Andreescu

„Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat pe 30 septembrie 2025, la ora 23:59 EDT.

Personalul militar îşi va îndeplini în continuare atribuţiile în mod normal, fără plată, până când o soluţionare sau alocări bugetare vor fi aprobate de Congres şi promulgate prin lege", se arată în mesajul publicat.

Baza de la Deveselu este prima unitate din Europa unde a fost amplasat sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, care este o versiune terestră a sistemului radar ce echipează navele flotei militare americane începând din anul 2004.

Un bărbat cu dublă cetățenie, germană și americană, a fost reținut la Galați. Era căutat pentru fraude de 1,5 mil. de euro

Unitatea din România este echipată cu 24 de interceptoare Standard Missile 3 (SM-3) şi oferă sprijin sistemului general de apărare al NATO împotriva rachetelor balistice (BMD).

Guvernul federal al SUA, fără finanțare de peste 24 de ore

Situație critică peste ocean, la peste 24 de ore după ce guvernul federal a rămas fără finanțare. Administrația este parțial paralizată din cauza unei neînțelegeri profunde între republicani și democrați, cu privire la legea bugetului.

Senatul este astăzi în pauză, iar votul privind finanțarea guvernului federal ar putea fi reluat cel mai devreme mâine. Între timp, angajații sunt înștiințați că fie vor lucra gratis, fie vor fi trimiși în concediu neplătit. Costul fiecărei zile de blocaj este de 400 de milioane de dolari, iar impasul riscă să antreneze concedieri masive.

Mii de americani plătiți din bugetul federal au fost deja informați că intră în concediu fără plată. În lipsa unui acord în Congres, sunt vizați alți 700 de mii.

Cine își continuă activitatea fără să fie plătiți

Își continuă activitatea, însă fără să fie plătiți, angajații din domenii considerate esențiale, precum medicii, polițiștii, vameșii, piloții și personalul de securitate de pe aeroporturi. Agenția pentru Alimente și Medicamente - care controlează calitatea acestor produse - va interveni doar în situații de urgență, însă nu se mai fac inspecții.

Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor

Ambasada SUA în România a anunțat miercuri suspendarea activității pe pagina sa de Facebook din cauza lipsei de fonduri.

De asemenea, ambasada precizează că serviciile pentru pașapoarte și vize continuă doar ”în măsura posibilităților”.

Dezinformarea, temă centrală la reuniunea de la Copenhaga. Nicușor Dan prezintă raportul privind influența rusă în alegeri

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 02-10-2025 15:17

