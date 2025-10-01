SUA plătește scump neînțelegerile politice. Nota de plată a „shutdown-ului” ajunge la 400 de milioane de dolari zilnic

La Washington s-a instalat un nou „shutdown”, adică o paralizie parțială a activității guvernamentale, după ce neînțelegeri profunde între democrați și republicani au împiedicat un acord privind bugetul.

Costul fiecărei zile de blocaj este de 400 de milioane de dolari, iar impasul riscă să antreneze concedieri masive.

Democrații au respins proiectul care ar fi menținut finanțarea la nivel federal pentru următoarele șapte săptămâni, după ce republicanii au refuzat să negocieze noi amendamente.

Principalul dezacord privește prelungirea beneficiilor de sănătate pentru milioane de americani cu venituri mici. Republicanii susțin că acest aspect ar trebui discutat separat.

Donald Trump, președintele SUA: „Nicio țară din lume nu-și permite să plătească pentru sănătatea imigranților ilegali, iar democrații țin cu dinții la asta”.

Chuck Schumer, liderul senatorilor democrați: „În proiectul de lege, guvernul federal nu finanțează asigurările de sănătate pentru imigranții ilegali. Punct! ( n.r. Republicanii) mint! Mint pentru că știu cât de impopulară este poziția lor în privința asigurărilor de sănătate”.

Donald Trump îi amenință pe democrați după ce guvernul a intrat în shutdown

Blocajul va antrena perturbări în transportul aerian, suspendarea cercetărilor în domenii vitale, cum este sănătatea, dar și stoparea plăților pentru soldații americani. Dacă impasul nu este depășit rapid, s-ar putea ajunge la concedierea a 750.000 de angajați federali.

Republicanii amenință că îi vor pedepsi pe democrați cu reduceri ale programelor guvernamentale și ale salariilor federale.

Donald Trump: „Când blochezi guvernul, trebuie să dai afară mulți oameni. Dar un „shutdown” poate aduce și multe lucruri bune. Putem să scăpăm de multe lucruri care nu ne plac, dar le sunt dragi democraților. În cursul acestui blocaj putem lua măsuri ireversibile, care să nu le convină deloc democraților”.

Chuck Schumer: „Bingo! Trump recunoaște că pentru el americanii sunt doar niște pioni politici!”

Liderii minorității din Congres s-au înfuriat și mai tare după ce Donald Trump a postat un videoclip deepfake, cu imagini manipulate cu Inteligența Artificială, în care îi ridiculizează pe democrați.

„Nimeni nu-i mai înghite pe democrați. Nu mai avem votanți din cauza aberațiilor noastre woke cu transsexualii. Nici măcar negrii nu ne mai votează, chiar și hispanicii ne urăsc. De aceea avem nevoie de noi alegători.

Așa că, dacă le oferim imigranților ilegali îngrijiri medicale gratis, i-am putea aduce de partea noastră, să ne voteze. Ei nici nu vorbesc engleză așa că, pentru un timp, nu vor înțelege că suntem o gașcă de gunoaie. Asta până când vor învăța engleză și ne vor urî și ei”, spun personajele din clip.

Hakeem Jeffries: „Domnule președinte, data viitoare când aveți ceva să-mi spuneți, n-o mai faceți prin falsuri rasiste făcute cu AI. Spuneți-mi-o în față, când ne vedem în Biroul Oval”.

Chuck Schumer: „Este prostesc, meschin. Este ceva ce ar face un copil de 5 ani, nu președintele Statelor Unite. Dar arată cât de neserioși sunt. Nu le pasă deloc de prejudiciul pe care îl vor cauza cu închiderea guvernului”.

Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților: „Nu e chiar stilul meu”.

Madeleine Dean, Partidul Democrat: „Nu e stilul dumneavoastră? Este o rușine! Este bigot, rasist. Ar trebui să denunțați public această postare. Avem o nevoie disperată să arătați direcția corectă!”

Mike Johnson: „Oricine poate interpreta cum dorește, dar președintele n-a vrut decât să facă o glumă”.

Cel mai lung "shutdown" al guvernului din istoria Statelor Unite a durat 35 de zile, între decembrie 2018 și ianuarie 2019, în cursul primului mandat al lui Trump. Atunci, problema a fost finanțarea securizării frontierei cu Mexicul.

