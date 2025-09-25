Un bărbat cu dublă cetățenie, germană și americană, a fost reținut la Galați. Era căutat pentru fraude de 1,5 mil. de euro

Un bărbat cu dublă cetăţenie, germană şi americană, a fost reţinut la Galaţi în baza unui mandat european emis de Germania pentru înşelăciuni. Prejudiciul estimat se ridică la 1,5 milioane de euro, a anunţat joi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.

„La data de 24 septembrie, în jurul orei 09:00, în urma colaborării realizate între poliţiştii germani şi poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Galaţi, prin intermediul Biroului SIRENE România, cu sprijinul celor din cadrul Secţiei 5 Poliţie Galaţi, a fost depistat în municipiul Galaţi un bărbat, de 46 de ani, cetăţean străin (german şi american), pe numele căruia autorităţile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare, în vederea extrădării, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de înşelăciune", se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Galaţi.

Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în perioada 1 august 2020 - 30 aprilie 2024, bărbatul, având calitatea de director general autorizat să acţioneze ca reprezentant unic al unei companii, ar fi încheiat 46 de contracte pentru livrarea unor rulote sau pentru închirierea acestora şi/sau ar fi determinat şi angajaţii să desfăşoare aceste activităţi, deşi nu puteau să îndeplinească obligaţiile contractuale corespunzătoare, în toate cele 46 de cazuri.

Prejudiciul cauzat prin săvârşirea faptelor este estimat la aproximativ 1.500.000 de euro.

Miercuri, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, care a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de joi să fie prezentat Curţii de Apel Galaţi, în vederea emiterii mandatului de arestare provizorie.

Schimbul de date şi informaţii a fost realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

