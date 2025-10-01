„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă

01-10-2025 | 14:11
capitoliul SUA, steag
Guvernul Statelor Unite a intrat miercuri dimineață într-un blocaj bugetar și a suspendat o mare parte din activitățile sale, iar situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal.

S-a ajuns în acest impas după ce republicanii și democrații din Senat nu au căzut de acord asupra mai multor cheltuieli bugetare.

La acest vot, 47 au fost pentru, iar împotrivă sunt 53 de voturi. Pragul de 60 de voturi nu a fost atins, proiectul de lege, după reexaminare, nu este adoptat!

Astfel, democrații au respins proiectul adoptat de Camera Reprezentanților, care ar fi menținut finanțarea la nivel federal pentru următoarele 7 săptămâni. Asta după ce republicanii au refuzat să negocieze noi amendamente la propunerea de finanțare.

Atât în Camera Reprezentanților cât și în Senatul american, republicanii președintelui Donald Trump dețin majoritatea.

Manu Raju, CNN: ”Guvernul se „închide”! Și ce se întâmplă de acum? Cât de rău vor sta lucrurile pentru cei care lucrează la stat sau cei care depind de serviciile federale? Și de ce e nevoie să ieșim din situație? Democrații au o serie de cerințe despre care spun că trebuie îndeplinite înainte să accepte să voteze pentru „redeschiderea” guvernului.”

Democrații din Senat s-au opus proiectului, în primul rand din cauza refuzului republicanilor de a include o prelungire a beneficiilor de sănătate pentru milioane de americani. De asemenea, democrații vor să primească asigurări că președintele Donald Trump nu va mai continua să taie din cheltuielile bugetare fără acordul Congresului.

”Avem nevoie de asistență medicală, dar nu ne-o putem permite. Datele arată că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pentru poporul american. Așa că vrem să ne așezăm și să negociem”.

John Thune: ”Negocierea are loc atunci când guvernul este deschis, așa că haideți să păstrăm guvernul „deschis”, și apoi vom avea negociere.”

Doar că, așa numitul „shutdown” guvernamental din SUA a intrat deja în vigoare și nu se întrevede vreo portiță de ieșire din situație.

Mike Johnson, purtător de cuvânt al Camerei Reprezentanților SUA: ”Care este calea de ieșire? Nu există nicio cale de ieșire. Nu am ce altă concluzie să trag de aici. Nu am inclus nicio prevedere părtinitoare în proiectul de lege pe care să o putem adopta. Așa că, proiectul trebuie adoptat. ”

Agențiile guvernamentale au avertizat că acest blocaj ar putea duce la întârzieri în transportul aerian, la suspendarea cercetărilor în domenii vitale, precum sănătatea, și la stoparea plăților pentru soldații americani. În final, ar putea determina concedierea a 750.000 de angajați federali.

Senator Amy Klobuchar, Minnesota: ”Pur și simplu nu înțeleg de ce în spatele ușilor închise colegii noștri republicani recunosc că situația este gravă, ei spun că fermierii nu o duc bine, știu că taxele sunt proaste, că totul este din ce în ce mai rau, dar apoi ies în public și fac exact ce vrea Donald Trump.”

Cel mai lung "shutdown" al guvernului din istoria SUA s-a întins pe o perioadă de 35 de zile, între decembrie 2018 și ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Trump. Atunci problema a fost finanțarea securizării frontierei cu Mexicul.

