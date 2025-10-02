Guvernul federal al SUA, fără finanțare de peste 24 de ore. Mii de angajați au fost trimiși în concediu fără plată

Situație critică peste ocean, la peste 24 de ore după ce guvernul federal a rămas fără finanțare. Administrația este parțial paralizată din cauza unei neînțelegeri profunde între republicani și democrați, cu privire la legea bugetului.

Senatul este astăzi în pauză, iar votul privind finanțarea guvernului federal ar putea fi reluat cel mai devreme mâine. Între timp, angajații sunt înștiințați că fie vor lucra gratis, fie vor fi trimiși în concediu neplătit. Costul fiecărei zile de blocaj este de 400 de milioane de dolari, iar impasul riscă să antreneze concedieri masive.

Mii de americani plătiți din bugetul federal au fost deja informați că intră în concediu fără plată. În lipsa unui acord în Congres, sunt vizați alți 700 de mii.

Cine își continuă activitatea fără să fie plătiți

Își continuă activitatea, însă fără să fie plătiți, angajații din domenii considerate esențiale, precum medicii, polițiștii, vameșii, piloții și personalul de securitate de pe aeroporturi. Agenția pentru Alimente și Medicamente - care controlează calitatea acestor produse - va interveni doar în situații de urgență, însă nu se mai fac inspecții.

Robert Califf, Former FDA commissioner: Dacă această situație continuă timp de câteva săptămâni, ar putea apărea focare de contaminare care nu vor putea fi gestionate și riscăm să avem probleme semnificative în lanțul de aprovizionare.

Blocajul afectează și studiile clinice derulate în institute de cercetare și spitale care depind de fondurile federale.

Parcurile naturale și rezervațiile vor fi deschise parțial, au anunțat autoritățile americane. Iar muzeele finanțate din bugetul federal - doar până luni. La unele obiective turistice accesul e deja interzis.

Casa Albă a confirmat că vor urma concedieri

Jurnaliștii americani scriu că administrația Trump va profita de situație pentru a scăpa definitiv de unii dintre angajații federali. De altfel, Casa Albă a confirmat că vor urma concedieri.

JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite: Va trebui să concediem câțiva oameni dacă blocajul guvernamental continuă. Nu ne place asta. Nu este neapărat ce ne dorim, dar vom face tot ce trebuie pentru ca serviciile esențiale pentru cetățenii americani să continue să funcționeze.

Senatul a încercat ieri, din nou, să adopte legea care ar prelungi finanțarea guvernului federal. Deși republicanii au câștigat sprijinul unor democrați, proiectul a fost respins. Evident, cele două tabere se învinuiesc reciproc.

Principalul dezacord e legat de prelungirea beneficiilor de sănătate pentru milioane de americani cu venituri mici.

Chuck Schumer, Minority Leader: Dacă republicanii colaborează cu noi și rezolvă criza sistemului de sănătate din America, blocajul guvernamental s-ar putea încheia foarte repede. Este ceea ce trebuie făcut pentru poporul american.

