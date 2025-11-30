Barometrul vizibilității miniștrilor: Rogobete și Ivan în urcare, cine coboară semnificativ

Stiri actuale
30-11-2025 | 21:26
Alexandru Rogobete
Inquam Photos / Denis Grosu

Miniștrii Sănătății și Energiei, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan, urcă pe locurile 2 și respectiv 4 în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna octombrie, unul de pe locul 4 și celălalt de pe locul 8, indică Barometrul vizibilității miniștrilor.

autor
Mihai Niculescu

Este o analiză realizată de News.ro și de Agenția de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise și online.

Miniștrii Mediului și Educației pierd mai multe poziții, în timp ce cinci miniștri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.

Bolojan rămâne pe primul loc, dar cu mai puține mențiuni

Premierul Ilie Bolojan ocupă primul loc în topul vizibilității, cu peste 32.000 apariții în presa scrisă și online – dar mai puține decât în luna septembrie.

Top 10: Rogobete urcă de pe 4 pe 2, Ivan de pe 8 pe 4

Pe locul al doilea se află ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, care urcă de pe locul 4, urmat de ministrul demisionar al Apărării Ionuț Moșteanu, care se menține pe locul al treilea.

examen rezidentiat
Candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat și-au ales specializările. Câte posturi nu au fost ocupate

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, urcă de pe poziția a 8-a în septembrie pe poziția a patra, urmat de ministrul de Externe Oana Țoiu, care urcă de pe locul 6.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se menține pe locul 7.

Coborâri semnificative: Buzoianu de pe 5 pe 8, David de pe 2 pe 9

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, coboară de pe locul 5 pe locul 8, în timp ce ministrul Educației Daniel David coboară de pe locul 2 pe locul 9.

Ministrul Economiei Radu Miruță se menține pe locul 10.

Cinci miniștri se regăsesc în intervalul 1.000 - 2.000 de mențiuni, în ordinea descrescătoare a numărului de apariții: ministrul Dezvoltării Cseke Attila, ministrul Investițiilor Europene Dragoș Pîslaru, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Justiției Radu Marinescu, ministrul de Interne Cătălin Predoiu.

Sub 1.000 de mențiuni: cinci membri ai Guvernului

Cinci membri ai Guvernului au sub 1.000 de mențiuni în presa scrisă și online în octombrie: vicepremierul Tanczos Barna, ministrul Muncii Florin Manole, ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, ministrul Culturii Andras Istvan Demeter și vicepremierul Marian Neacșu.

Barometrul vizibilității reflectă implicarea miniștrilor în evenimentele publice majore din luna octombrie: Rogobete a fost în centrul dezbaterii după tragedia de la clinica stomatologică și a propus mutarea intervențiilor cu anestezie generală în spitale publice, în timp ce Ivan a gestionat criza Petrotel Lukoil și sancțiunile internaționale, ceea ce explică creșterea semnificativă a vizibilității lor mediatice.

Sursa: News.ro

Etichete: ministri, barometru, vizibilitate, bogdan ivan, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 30-11-2025 20:59

