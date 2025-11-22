Ministrul Sănătăţii: Va urma o reclasificare a spitalelor. Aceasta nu înseamnă închiderea lor

22-11-2025 | 15:01
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă la Timişoara o viitoare reclasificare a spitalelor, cu reaşezarea serviciilor oferite pacienţilor. El subliniază că procesul nu va duce la închiderea unităţilor medicale, ci la o organizare mai eficientă.

autor
Mihaela Ivăncică

"Nu toate spitalele trebuie să ofere toate tipurile de servicii. Cu această gândire sovietică am ajuns acum în situaţia în care să avem foarte multe unităţi sanitare care nu îşi pot acoperi gărzile, care nu au toate specialităţile, care nu oferă de fapt servicii pacienţilor şi acesta este un motiv discutat de ani de zile de nemulţumire din partea pacienţilor. Practic, noi nu am reuşit în ultimii zece ani, în anumite zone, să creştem accesul oamenilor la servicii de sănătate", a argumentat ministrul Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, în prezent în România există opt categorii de spitale publice, iar fiecare are un alt plan de tarifare şi propriile reguli.

"Nimeni nu mai înţelege nimic din ce se întâmplă acolo. Ideea de bază este una simplă, de a simplifica lucrurile cât se poate de mult. Vom avea spitale de importanţă strategică, adică acele spitale care au infrastructura necesară pentru a putea răspunde unei catastrofe, de exemplu, pentru a putea extinde capacitatea ATI, capacitatea blocului operator, capacitatea de intervenţie în caz că ne întâlnim cu victime multiple. Sunt acele spitale care pot oferi toate tipurile de servicii medicale de urgenţă", a detaliat ministrul Rogobete.

Reclasificarea nu înseamnă închidere

El a mai subliniat că reclasificarea spitalelor nu înseamnă închiderea lor.

"Reclasificarea spitalelor înseamnă că din opt categorii de spitale vom avea doar patru, iar toate vor fi reclasificate, remonitorizate şi încadrate acolo unde le este locul în funcţie de infrastructură, capacitatea de a oferi servicii şi, foarte important, dorinţa lor de a-şi dezvolta zona de ambulatoriu de specialitate, care este absolut necesară", a mai menţionat ministrul Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a efectuat, sâmbătă, o vizită pe şantierul Centrului de Arşi Grav din Timişoara. El a fost însoţit de vicepreşedintele pentru Europa şi Asia Centrală al Băncii Mondiale, Antonella Bassani, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, şi managerul Spitalului Judeţean Clinic de Urgenţă Timişoara, Dorel Săndesc. 

Sursa: Agerpres

ministerul sanatatii, spitale, Alexandru Rogobete

Dată publicare: 22-11-2025 15:01

