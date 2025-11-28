Rogobete: Extindem reţeaua naţională de centre de expertiză pentru bolile rare. Acces la diagnostic avansat pentru pacienți

Stiri actuale
28-11-2025 | 15:11
alexandru rogobete
Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă extinderea reţelei naţionale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unităţi specializate în domenii unde diagnosticul este adesea dificil.

autor
Mihaela Ivăncică

Cele trei centre vor funcţiona în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti – CEBR pentru bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut şi bolile vasculare rare, Spitalului Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”, Bucureşti – CEBR pentru urologie şi Spitalului Clinic de Urgenţă Sf. Apostol Andrei, Constanţa – CEBR pentru bolile musculo-scheletare autoimune şi autoinflamatorii.

”Extindem reţeaua naţională de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unităţi specializate în domenii unde diagnosticul este adesea dificil: bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut şi bolile vasculare rare, patologia urologică complexă şi bolile musculo-scheletare autoimune şi autoinflamatorii”, anunţă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Funcționarea centrelor

El precizează că cele trei centre vor funcţiona în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti – CEBR pentru bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut şi bolile vasculare rare, Spitalului Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”, Bucureşti – CEBR pentru urologie, Spitalului Clinic de Urgenţă Sf. Apostol Andrei, Constanţa – CEBR pentru bolile musculo-scheletare autoimune şi autoinflamatorii.

Citește și
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătăţii: Modificări în organizarea secţiilor ATI. Personal dedicat care monitorizează infecţiile nosocomiale

”În aceste structuri, pacienţii vor avea acces la diagnostic molecular şi genomic, imagistică avansată, analize specializate, consiliere genetică şi expertiză multidisciplinară. Sunt elemente esenţiale pentru a reduce întârzierile care, în bolile rare, înseamnă uneori ani de incertitudine”, subliniază ministrul.

”Aducem astfel reţeaua CEBR la 50 de centre funcţionale, o infrastructură care începe să ofere predictibilitatea necesară pentru pacienţii care, de multe ori, au trecut prin trasee medicale complicate, cu puţine răspunsuri şi multe bariere”, menţionează Rogobete.

Susținerea accesului la tratamente moderne

Ministrul Sănătăţii precizează că susţine această reţea nu doar prin deschiderea de centre noi, ci şi prin asigurarea accesului la tratamente moderne.

”Luna aceasta am introdus molecule esenţiale pentru pacienţii cu boli rare şi patologii severe, confirmând că recuperăm decalaje vechi şi transformăm recomandările în soluţii reale. Pentru că un sistem sănătos este un sistem în care pacienţii cu boli rare sunt văzuţi, sprijiniţi şi trataţi la timp. Iar asta înseamnă responsabilitate, empatie şi acţiune”, arată Rogobete.

Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”

Sursa: News.ro

Etichete: ministerul sanatatii, boli, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 28-11-2025 15:11

Articol recomandat de sport.ro
Scandal în Europa League: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi"
Scandal în Europa League: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi"
Citește și...
Candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat și-au ales specializările. Câte posturi nu au fost ocupate
Stiri actuale
Candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat și-au ales specializările. Câte posturi nu au fost ocupate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, marţi seară, că s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat.

Ministrul Sănătăţii: Modificări în organizarea secţiilor ATI. Personal dedicat care monitorizează infecţiile nosocomiale
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii: Modificări în organizarea secţiilor ATI. Personal dedicat care monitorizează infecţiile nosocomiale

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni seară, că a suspus dezbaterii publice un ordin care modifică organizarea şi funcţionarea secţiilor ATI , introducând o serie de obligativităţi pentru unităţile care fac anestezie.

 

Ministrul Sănătăţii: Va urma o reclasificare a spitalelor. Aceasta nu înseamnă închiderea lor
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii: Va urma o reclasificare a spitalelor. Aceasta nu înseamnă închiderea lor

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă la Timişoara o viitoare reclasificare a spitalelor, cu reaşezarea serviciilor oferite pacienţilor. El subliniază că procesul nu va duce la închiderea unităţilor medicale, ci la o organizare mai eficientă.

Ministrul Sănătăţii a anunţat când vor fi primiţi primii pacienţi în Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătăţii a anunţat când vor fi primiţi primii pacienţi în Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă că Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş vor putea primi primii pacienţi vara viitoare, precizând că lucrările avansează într-un ritm bun.

Cazul fetiţei de 2 ani care a murit după anestezie. Colegiul Medicilor, aşteptat azi cu o primă concluzie în urma anchetei
Stiri actuale
Cazul fetiţei de 2 ani care a murit după anestezie. Colegiul Medicilor, aşteptat azi cu o primă concluzie în urma anchetei

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, că se aştreaptă o primă concluzie de la Colegiul Medicilor cu privire la ancheta deschisă după ce o fetiţă de 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală.

 

Recomandări
Ședință de Guvern. Pe agendă, pensiile magistraților și rectificarea bugetară. Bolojan: Demarăm astăzi procedura de angajare
Stiri Politice
Ședință de Guvern. Pe agendă, pensiile magistraților și rectificarea bugetară. Bolojan: Demarăm astăzi procedura de angajare

O şedinţă de Guvern pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor are vineri, după transmiterea oficială a avizului CSM. Ilie Bolojan a susținut o scurtă declarație de presă la începutul ședinței.

Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ
Vremea
Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

Mandat „la termen redus”. Scurta istorie a lui Ionuț Moșteanu la conducerea MApN: De la drone, la diplome
Stiri actuale
Mandat „la termen redus”. Scurta istorie a lui Ionuț Moșteanu la conducerea MApN: De la drone, la diplome

Ionuț Moșteanu, acum ministru demisionar, a preluat portofoliul Apărării Naționale în urmă cu cinci luni, după validarea Guvernului Bolojan în Parlament, cu 301 voturi „pentru” și 9 „împotrivă”.

Top citite
1 1 decembrie ziua romaniei
Shutterstock
Stiri Turism
Destinații pentru minivacanța de 1 Decembrie, în România. Locurile ideale pentru a te deconecta
2 Dan Trifu
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Politice
Cine este Dan Trifu, candidat independent la Primăria Capitalei. A intrat oficial în politică în 2024
3 george burcea
Facebook
Stiri Politice
Cine este George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei. A fost căsătorit cu Andreea Bălan
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 Noiembrie 2025

47:24

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Noiembrie 2025

01:49:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28