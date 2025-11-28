Rogobete: Extindem reţeaua naţională de centre de expertiză pentru bolile rare. Acces la diagnostic avansat pentru pacienți

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă extinderea reţelei naţionale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unităţi specializate în domenii unde diagnosticul este adesea dificil.

Cele trei centre vor funcţiona în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti – CEBR pentru bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut şi bolile vasculare rare, Spitalului Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”, Bucureşti – CEBR pentru urologie şi Spitalului Clinic de Urgenţă Sf. Apostol Andrei, Constanţa – CEBR pentru bolile musculo-scheletare autoimune şi autoinflamatorii.

”Extindem reţeaua naţională de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unităţi specializate în domenii unde diagnosticul este adesea dificil: bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut şi bolile vasculare rare, patologia urologică complexă şi bolile musculo-scheletare autoimune şi autoinflamatorii”, anunţă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Funcționarea centrelor

El precizează că cele trei centre vor funcţiona în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti – CEBR pentru bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut şi bolile vasculare rare, Spitalului Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”, Bucureşti – CEBR pentru urologie, Spitalului Clinic de Urgenţă Sf. Apostol Andrei, Constanţa – CEBR pentru bolile musculo-scheletare autoimune şi autoinflamatorii.

”În aceste structuri, pacienţii vor avea acces la diagnostic molecular şi genomic, imagistică avansată, analize specializate, consiliere genetică şi expertiză multidisciplinară. Sunt elemente esenţiale pentru a reduce întârzierile care, în bolile rare, înseamnă uneori ani de incertitudine”, subliniază ministrul.

”Aducem astfel reţeaua CEBR la 50 de centre funcţionale, o infrastructură care începe să ofere predictibilitatea necesară pentru pacienţii care, de multe ori, au trecut prin trasee medicale complicate, cu puţine răspunsuri şi multe bariere”, menţionează Rogobete.

Susținerea accesului la tratamente moderne

Ministrul Sănătăţii precizează că susţine această reţea nu doar prin deschiderea de centre noi, ci şi prin asigurarea accesului la tratamente moderne.

”Luna aceasta am introdus molecule esenţiale pentru pacienţii cu boli rare şi patologii severe, confirmând că recuperăm decalaje vechi şi transformăm recomandările în soluţii reale. Pentru că un sistem sănătos este un sistem în care pacienţii cu boli rare sunt văzuţi, sprijiniţi şi trataţi la timp. Iar asta înseamnă responsabilitate, empatie şi acţiune”, arată Rogobete.

