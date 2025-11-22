Ministrul Sănătăţii a anunţat când vor fi primiţi primii pacienţi în Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş

Stiri Sanatate
22-11-2025 | 12:52
alexandru rogobete
Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă că Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş vor putea primi primii pacienţi vara viitoare, precizând că lucrările avansează într-un ritm bun.

autor
Aura Trif

Alexandru Rogobete a inspectat, sâmbătă, la Timişoara, şantierul unde au loc lucrările la Centrul de Mari Arşi, el precizând că, la finalul acestui an, infrastructura unităţii va fi terminată în proporţie de 95 la sută, iar până la sfârşitul lunii martie a anului viitor şi vor fi instalate şi noile echipamente.

”Sigur că pentru o clădire atât de complexă este nevoie de o serie de avize de funcţionare, dar şi de o testare a tuturor funcţiunilor, astfel încât lucrurile să poată fi în siguranţă atunci când intră primul pacient. Păstrăm ritmul accelerat pe care îl au acum constructorii”, a afirmat ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că şi la Târgu Mureş ritmul de realizare a noului Centru de Mari Arşi este unul bun, iar construcţia va fi finalizată tot în primăvară.

”Cele două centre, Timişoara şi Târgu Mureş, vor fi date în folosinţă cam în aceeaşi perioadă. Pentru un termen larg şi acceptat de toată lumea, aş spune vara anului viitor, în ambele centre pot intra pacienţi cu arsuri grave”, a precizat Alexamdru Rogobete.

Citește și
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete
Rogobete anunţă elaborarea Strategiei Naţionale de Prevenţie şi Screening: „Construim un sistem accesibil pentru pacienţi”

Mai mulți angajați necesari la Timișoara

Întrebat despre necesarul de angajaţi pentru Centrul de Mari Arşi de la Timişoara, ministrul Sănătăţii a afirmat că va fi relocat personalul din clădirile vechi în sediul nou, dar că va fi necesară şi o suplimentare de posturi.

”Există deja o discuţie în cadrul guvernului pe care am iniţiat-o cu domnul prim-ministru şi care a acceptat acest lucru ca pentru toate funcţiunile nou înfiinţate să putem debloca angajări pentru ca acestea să devină şi funcţionale”, a adăugat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

În 13 octombrie, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vorbit din nou despre stadiul pregătirii centrelor de mari arşi din ţară şi preciza că cel de la Târgu Mureş ar putea funcţiona din primăvara viitoare.

În 17 martie, Ministerul Sănătăţii a prezentat stadiul realizării centrelor de mari arşi.

Stadiul lucrărilor era cuprins între 20 şi 60%, cel mai avansat fiind cel de la Timişoara. Termenul de finalizare a fost prelungit până în 2026, iar între timp s-au demarat procedurile pentru achiziţia de echipamente.

Instituţia preciza că este vorba despre centre realizate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara (realizat 60%), Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti (realizat 20%) şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş (realizat 20%).

”Proiectul pentru aceste centre, demarat in anul 2018, era blocat, fara nici un progres, la sfarsitul anului 2021. In urma negocierilor purtate de MS cu Banca Mondiala, proiectul a fost reluat in anul 2022 si prelungit pana în anul 2026. Noile clădiri în curs de realizare pentru centrele de mari arşi includ blocuri operatorii, secţii de Anestezie-Terapie Intensivă şi Unităţi de Primiri Urgenţe si conexiunea cu UPU existente (SCJU Tg. Mureş şi SCUC Gr. Alexandrescu Bucureşti)”, a transmis atunci Ministerul Sănătăţii.

Valoarea totală estimată pentru realizarea celor 3 obiective este de aprox. 220 milioane de euro, iar termenul estimat pentru finalizarea acestora este sfârşitul anului 2025 - trimestrul I / 2026.

”În paralel, MS prin UMPBM a început procedurile de achizitie a echipamentelor noi aferente celor trei centre de tratare a pacienţilor cu arsuri severe şi a constituit grupurile tehnice de lucru la nivelul fiecărui centru în vederea lansării procedurii de licitaţie”, mai arăta sursa citată, potrivit căreia necesarul de finanţare pentru echipamente se ridică la suma de aproximativ o sută de milioane de euro.

Un băiat de 17 ani din Suceava a înjunghiat un șofer de ride-sharing pentru o diferență de 2 lei la prețul cursei

Sursa: News.ro

Etichete: timisoara, spital, sfarsitul lumii, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 22-11-2025 12:52

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Spitalele de stat nu pot asigura anestezia totală pentru intervenții dentare la copii. Ce soluții promite ministrul Rogobete
Stiri actuale
Spitalele de stat nu pot asigura anestezia totală pentru intervenții dentare la copii. Ce soluții promite ministrul Rogobete

Autoritățile anunță că deocamdată România nu poate asigura în spitale de stat intervenții complicate stomatologice prin sedare profundă sau anestezie generală, pentru copii.

Rogobete anunţă elaborarea Strategiei Naţionale de Prevenţie şi Screening: „Construim un sistem accesibil pentru pacienţi”
Stiri Sanatate
Rogobete anunţă elaborarea Strategiei Naţionale de Prevenţie şi Screening: „Construim un sistem accesibil pentru pacienţi”

Minnistrul Sănătăţii a anunțat vineri că a reunit grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Prevenţie şi Screening.

 

Cazul fetiţei de 2 ani care a murit după anestezie. Colegiul Medicilor, aşteptat azi cu o primă concluzie în urma anchetei
Stiri actuale
Cazul fetiţei de 2 ani care a murit după anestezie. Colegiul Medicilor, aşteptat azi cu o primă concluzie în urma anchetei

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, că se aştreaptă o primă concluzie de la Colegiul Medicilor cu privire la ancheta deschisă după ce o fetiţă de 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală.

 

Recomandări
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar
Stiri actuale
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar

Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 22 Noiembrie 2025

02:16:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28