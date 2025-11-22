Ministrul Sănătăţii a anunţat când vor fi primiţi primii pacienţi în Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă că Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş vor putea primi primii pacienţi vara viitoare, precizând că lucrările avansează într-un ritm bun.

Alexandru Rogobete a inspectat, sâmbătă, la Timişoara, şantierul unde au loc lucrările la Centrul de Mari Arşi, el precizând că, la finalul acestui an, infrastructura unităţii va fi terminată în proporţie de 95 la sută, iar până la sfârşitul lunii martie a anului viitor şi vor fi instalate şi noile echipamente.

”Sigur că pentru o clădire atât de complexă este nevoie de o serie de avize de funcţionare, dar şi de o testare a tuturor funcţiunilor, astfel încât lucrurile să poată fi în siguranţă atunci când intră primul pacient. Păstrăm ritmul accelerat pe care îl au acum constructorii”, a afirmat ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că şi la Târgu Mureş ritmul de realizare a noului Centru de Mari Arşi este unul bun, iar construcţia va fi finalizată tot în primăvară.

”Cele două centre, Timişoara şi Târgu Mureş, vor fi date în folosinţă cam în aceeaşi perioadă. Pentru un termen larg şi acceptat de toată lumea, aş spune vara anului viitor, în ambele centre pot intra pacienţi cu arsuri grave”, a precizat Alexamdru Rogobete.

Mai mulți angajați necesari la Timișoara

Întrebat despre necesarul de angajaţi pentru Centrul de Mari Arşi de la Timişoara, ministrul Sănătăţii a afirmat că va fi relocat personalul din clădirile vechi în sediul nou, dar că va fi necesară şi o suplimentare de posturi.

”Există deja o discuţie în cadrul guvernului pe care am iniţiat-o cu domnul prim-ministru şi care a acceptat acest lucru ca pentru toate funcţiunile nou înfiinţate să putem debloca angajări pentru ca acestea să devină şi funcţionale”, a adăugat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

În 13 octombrie, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vorbit din nou despre stadiul pregătirii centrelor de mari arşi din ţară şi preciza că cel de la Târgu Mureş ar putea funcţiona din primăvara viitoare.

În 17 martie, Ministerul Sănătăţii a prezentat stadiul realizării centrelor de mari arşi.

Stadiul lucrărilor era cuprins între 20 şi 60%, cel mai avansat fiind cel de la Timişoara. Termenul de finalizare a fost prelungit până în 2026, iar între timp s-au demarat procedurile pentru achiziţia de echipamente.

Instituţia preciza că este vorba despre centre realizate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara (realizat 60%), Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti (realizat 20%) şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş (realizat 20%).

”Proiectul pentru aceste centre, demarat in anul 2018, era blocat, fara nici un progres, la sfarsitul anului 2021. In urma negocierilor purtate de MS cu Banca Mondiala, proiectul a fost reluat in anul 2022 si prelungit pana în anul 2026. Noile clădiri în curs de realizare pentru centrele de mari arşi includ blocuri operatorii, secţii de Anestezie-Terapie Intensivă şi Unităţi de Primiri Urgenţe si conexiunea cu UPU existente (SCJU Tg. Mureş şi SCUC Gr. Alexandrescu Bucureşti)”, a transmis atunci Ministerul Sănătăţii.

Valoarea totală estimată pentru realizarea celor 3 obiective este de aprox. 220 milioane de euro, iar termenul estimat pentru finalizarea acestora este sfârşitul anului 2025 - trimestrul I / 2026.

”În paralel, MS prin UMPBM a început procedurile de achizitie a echipamentelor noi aferente celor trei centre de tratare a pacienţilor cu arsuri severe şi a constituit grupurile tehnice de lucru la nivelul fiecărui centru în vederea lansării procedurii de licitaţie”, mai arăta sursa citată, potrivit căreia necesarul de finanţare pentru echipamente se ridică la suma de aproximativ o sută de milioane de euro.

