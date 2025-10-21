Bărbatul care l-a împușcat pe Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare. Reacția atacatorului

Stiri externe
21-10-2025 | 16:44
Juraj Cintula
IMAGO

Bărbatul de 72 de ani care l-a rănit grav prin împușcare, în mai 2024, pe premierul slovac Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare pentru terorism. Individul era un admirator al lui Fico, înainte să-și schimbe părerea despre acesta.

autor
Cristian Anton

Justiţia slovacă l-a condamnat marţi la 21 de ani de închisoare, pentru terorism, pe poetul Juraj Cintula, în vârstă de 72 de ani, care l-a rănit grav prin împuşcare pe premierul naţionalist Robert Fico, în mai 2024, şi ale cărui motivaţii politice au fost luate în considerare de instanţă în decizia cu privire la pedeapsă, relatează AFP.

Fost admirator al şefului guvernului, Cintula a tras cinci focuri de armă de la distanţă mică asupra premierului Robert Fico, pentru a „împiedica buna funcţionare a guvernului”, a declarat judecătorul Igor Kralik.

Arestat la faţa locului, trăgătorul a declarat că şi-a schimbat treptat opinia despre politician, considerându-l „îmbătat de putere”, „distorsionând adevărul” şi luând „decizii iraţionale care dăunează ţării”. El denunţa în special încetarea ajutorului militar acordat Ucrainei vecine, invadată de Rusia. Slovacia, care anterior era solidară cu restul UE, s-a apropiat de Moscova în mandatul lui Fico. Procuratura, care iniţial îl acuzase pe poet de tentativă de omor cu premeditare, a modificat acuzaţia în „atentat terorist”, din cauza motivaţiei sale politice.

Tribunalul din Banska Bystrica, oraş din centrul Slovaciei, a considerat „necredibile” declaraţiile inculpatului, care a susţinut că a vrut doar să-l „rănească” pe Robert Fico. Cele două încărcătoare ale armei sale erau pline, iar acuzatul „nu a încetat să tragă, chiar şi după ce a fost imobilizat”, a spus judecătorul.

Citește și
juraj cintula robert fico atac
Reacția stranie a individului care l-a împușcat pe Robert Fico: „Trăiască cultura liberă!". E judecat pentru terorism

Acuzatul a rămas calm în timpul citirii sentinţei, evitând privirile celor prezenţi în sala aglomerată. El are dreptul să facă apel.

Robert Fico nu a depus mărturie împotriva atacatorului său

Acest atentat, rar într-o ţară a Uniunii Europene (UE) împotriva unui şef de guvern, a avut loc după o reuniune guvernamentală în oraşul minier Handlova, din centrul Slovaciei. Prim-ministrul ieşise atunci în stradă pentru a-şi saluta susţinătorii.

Robert Fico, în vârstă de 61 de ani, a suferit două operaţii complicate şi s-a întors la funcţie două luni mai târziu.

Procesul s-a desfăşurat în faţa unei curţi din oraşul Banska Bystrica începând din luna iulie. Au avut loc mai multe zile de audieri, pe parcursul a câtorva săptămâni.

Robert Fico nu a depus mărturie, dar o declaraţie video pe care a făcut-o anchetatorilor după atentat a fost difuzată în cadrul unei audieri.

Anterior, el îl acuzase pe Cintula că este un „produs al urii, un asasin creat de mass-media şi de opoziţie”. Fico rămâne convins că a existat un complot împotriva sa.

Actualul premier al Slovaciei domină scena politică a ţării din 2006 cu o retorică al cărei naţionalism este considerat antidemocratic de o parte a societăţii slovace. Din 2023, el conduce guvernul pentru a patra oară, în coaliţie cu extrema dreaptă, promovând legi împotriva presei, ONG-urilor, comunităţii LGBT+ şi mediilor culturale.

Relaţiile sale cu UE s-au deteriorat de când a introdus în Constituţie prevederea că dreptul european nu va mai avea prioritate faţă de dreptul naţional. Politica sa este denunţată în mod regulat de cetăţenii îngrijoraţi pentru viitorul european al ţării, în cadrul unor manifestaţii la care a participat la un moment dat şi trăgătorul.

Ce spun vecinii bărbatului care l-a împușcat pe Robert Fico. Cum s-au înțeles cu Juraj Cintula în ultimii 40 de ani

Sursa: News.ro

Etichete: slovacia, premier, condamnare, atacator, impuscare, Robert Fico,

Dată publicare: 21-10-2025 16:35

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Premierul slovac Fico, izolat în UE după ce s-a întâlnit cu Putin și Xi. Partidul său a fost exclus de socialiștii europeni
Stiri externe
Premierul slovac Fico, izolat în UE după ce s-a întâlnit cu Putin și Xi. Partidul său a fost exclus de socialiștii europeni

Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul Robert Fico, potrivit a patru oficiali informaţi cu privire la această decizie, scrie POLITICO.

Reacția stranie a individului care l-a împușcat pe Robert Fico: „Trăiască cultura liberă!
Stiri externe
Reacția stranie a individului care l-a împușcat pe Robert Fico: „Trăiască cultura liberă!". E judecat pentru terorism

Juraj Cintula, bărbatul care l-a împușcat și rănit grav pe premierul slovac Robert Fico anul trecut, a lansat noi critici virulente la adresa acestuia în timp ce era condus în cătușe la tribunal.

Noi declarații ale bărbatului care l-a împușcat pe Robert Fico: „Nu a vrut să-l ucidă și își regretă fapta”
Stiri externe
Noi declarații ale bărbatului care l-a împușcat pe Robert Fico: „Nu a vrut să-l ucidă și își regretă fapta”

Bărbatul acuzat de atacarea şi rănirea gravă a premierului slovac Robert Fico, poetul Juraj Cintula, şi-a motivat politic gestul, printr-un dezacord cu politica Guvernului.

Ce spun vecinii bărbatului care l-a împușcat pe Robert Fico. Cum s-au înțeles cu Juraj Cintula în ultimii 40 de ani
Stiri externe
Ce spun vecinii bărbatului care l-a împușcat pe Robert Fico. Cum s-au înțeles cu Juraj Cintula în ultimii 40 de ani

Premierul slovac Robert Fico, împușcat acum două zile, a fost operat din nou vineri. Iar starea lui rămâne gravă.

Primele cuvinte ale atacatorului care l-a împușcat pe Robert Fico. Cum și-a motivat gestul
Stiri externe
Primele cuvinte ale atacatorului care l-a împușcat pe Robert Fico. Cum și-a motivat gestul

Atacatorul premierului Robert Fico ar fi mărturisit public de ce l-a împușcat pe politician. Juraj Cintula, un poet pensionar, nu era de acord cu politicile guvernamentale.

Recomandări
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Surse: Coaliția a decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie
Stiri Politice
Surse: Coaliția a decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie, au declarat surse pentru știrileprotv.ro.

Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război
Stiri actuale
Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost înregistrate sute de noi plângeri ale păgubiților. Sunt vizați administratorii companiei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28