Bărbatul care l-a împușcat pe Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare. Reacția atacatorului

Bărbatul de 72 de ani care l-a rănit grav prin împușcare, în mai 2024, pe premierul slovac Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare pentru terorism. Individul era un admirator al lui Fico, înainte să-și schimbe părerea despre acesta.

Justiţia slovacă l-a condamnat marţi la 21 de ani de închisoare, pentru terorism, pe poetul Juraj Cintula, în vârstă de 72 de ani, care l-a rănit grav prin împuşcare pe premierul naţionalist Robert Fico, în mai 2024, şi ale cărui motivaţii politice au fost luate în considerare de instanţă în decizia cu privire la pedeapsă, relatează AFP.

Fost admirator al şefului guvernului, Cintula a tras cinci focuri de armă de la distanţă mică asupra premierului Robert Fico, pentru a „împiedica buna funcţionare a guvernului”, a declarat judecătorul Igor Kralik.

Arestat la faţa locului, trăgătorul a declarat că şi-a schimbat treptat opinia despre politician, considerându-l „îmbătat de putere”, „distorsionând adevărul” şi luând „decizii iraţionale care dăunează ţării”. El denunţa în special încetarea ajutorului militar acordat Ucrainei vecine, invadată de Rusia. Slovacia, care anterior era solidară cu restul UE, s-a apropiat de Moscova în mandatul lui Fico. Procuratura, care iniţial îl acuzase pe poet de tentativă de omor cu premeditare, a modificat acuzaţia în „atentat terorist”, din cauza motivaţiei sale politice.

Tribunalul din Banska Bystrica, oraş din centrul Slovaciei, a considerat „necredibile” declaraţiile inculpatului, care a susţinut că a vrut doar să-l „rănească” pe Robert Fico. Cele două încărcătoare ale armei sale erau pline, iar acuzatul „nu a încetat să tragă, chiar şi după ce a fost imobilizat”, a spus judecătorul.

Acuzatul a rămas calm în timpul citirii sentinţei, evitând privirile celor prezenţi în sala aglomerată. El are dreptul să facă apel.

Robert Fico nu a depus mărturie împotriva atacatorului său

Acest atentat, rar într-o ţară a Uniunii Europene (UE) împotriva unui şef de guvern, a avut loc după o reuniune guvernamentală în oraşul minier Handlova, din centrul Slovaciei. Prim-ministrul ieşise atunci în stradă pentru a-şi saluta susţinătorii.

Robert Fico, în vârstă de 61 de ani, a suferit două operaţii complicate şi s-a întors la funcţie două luni mai târziu.

Procesul s-a desfăşurat în faţa unei curţi din oraşul Banska Bystrica începând din luna iulie. Au avut loc mai multe zile de audieri, pe parcursul a câtorva săptămâni.

Robert Fico nu a depus mărturie, dar o declaraţie video pe care a făcut-o anchetatorilor după atentat a fost difuzată în cadrul unei audieri.

Anterior, el îl acuzase pe Cintula că este un „produs al urii, un asasin creat de mass-media şi de opoziţie”. Fico rămâne convins că a existat un complot împotriva sa.

Actualul premier al Slovaciei domină scena politică a ţării din 2006 cu o retorică al cărei naţionalism este considerat antidemocratic de o parte a societăţii slovace. Din 2023, el conduce guvernul pentru a patra oară, în coaliţie cu extrema dreaptă, promovând legi împotriva presei, ONG-urilor, comunităţii LGBT+ şi mediilor culturale.

Relaţiile sale cu UE s-au deteriorat de când a introdus în Constituţie prevederea că dreptul european nu va mai avea prioritate faţă de dreptul naţional. Politica sa este denunţată în mod regulat de cetăţenii îngrijoraţi pentru viitorul european al ţării, în cadrul unor manifestaţii la care a participat la un moment dat şi trăgătorul.

