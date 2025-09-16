Premierul slovac Fico, izolat în UE după ce s-a întâlnit cu Putin și Xi. Partidul său a fost exclus de socialiștii europeni

Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul Robert Fico, potrivit a patru oficiali informaţi cu privire la această decizie, scrie POLITICO.

Conducerea partidului socialist a luat această decizie în unanimitate, în cadrul unei reuniuni care a avut loc joia trecută, potrivit surselor POLITICO.

Hotărârea urmează să fie ratificată în cadrul unei reuniuni care va avea loc la Amsterdam, între 16 şi 18 octombrie.

Decizia vine după ce Robert Fico i-a strâns mâna lui Vladimir Putin la Moscova, în luna mai, înainte de celebrarea Zilei Victoriei în Rusia.

De asemenea, Fico a fost singurul lider din UE prezent la parada militară de la Beijing, la începutul acestei luni, unde s-a întâlnit cu Xi Jinping (China) și Aleksandr Lukașenko (Belarus).

Calitatea de membru al partidului Smer în cadrul Partidului Socialiştilor Europeni fusese suspendată în octombrie 2023, împreună cu cea a partidului său aliat, Hlas (acesta din urmă va rămâne suspendat, dar nu va fi, deocamdată, exclus – au declarat oficialii).

Robert Fico s-a aflat din ce în ce mai des în dezacord cu socialiştii europeni, încetinind adoptarea sancţiunilor împotriva Rusiei şi fiind acuzat că subminează statul de drept la Bratislava.

Europarlamentarii Smer și biroul de presă al partidului nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Nici social-democraţii europeni nu au oferit un răspuns, precizează POLITICO.

