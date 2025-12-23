Doi bărbați din Iași au provocat un incendiu într-un gest de răzbunare. Trei mașini și o motocicletă au fost distruse

Într-un gest de răzbunare, doi bărbați din Iași au provocat un incendiu, în urma căruia au fost distruse trei mașini și o motocicletă. Cei doi sunt acum arestați preventiv, pe baza probelor analizate mai multe săptămâni.

Cei doi suspecți, de 28 și 30 de ani, au fost reținuți de polițiști după ce la domiciliile lor din Iași și Suceava au fost făcute percheziții. Agenții au fost pe urmele lor încă de la începutul lunii trecute, când, pe timpul nopții, o mașină și o motocicletă au fost cuprinse de flăcări, iar vâlvătaia s-a extins la încă două vehicule parcate în apropiere.

Inițial, pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit. Dar, după ce polițiștii au analizat camerele de supraveghere din zonă, au văzut cum doi bărbați, care purtau pe față măști, au pătruns în parcare și au stârnit focul la o singură mașină.

După ce au pus indiciile cap la cap, anchetatorii au reușit să-i identifice pe făptași. Surse din anchetă spun că între ei și proprietarul mașinii și al motocicletei, în vârstă de 32 de ani, au existat neînțelegeri într-o afacere la care colaborau.

După ce au încetat să mai lucreze împreună, suspecții și-ar fi propus să-i dea o lecție. Prejudiciul cauzat acestuia depășește 8.000 de euro. Iar pagubele suferite de ceilalți proprietari ai mașinilor afectate însumează treizeci de mii de euro în cazul unuia și aproximativ două mii de euro în cazul celuilalt.

Judecătorii au hotărât ieri ca ambii suspecți să fie arestați preventiv pentru distrugere.

Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă între 2 și 7 ani de închisoare.

