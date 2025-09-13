Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile

13-09-2025 | 19:20
Incident șocant în Craiova! Un bărbat a murit, iar 7 persoane au ajuns la spital după un conflict sângeros pe stradă, pornit de la o fată. Agresorii s-au șicanat cu mașinile în trafic, s-au acroșat, apoi s-au bătut cu bâtele printre trecători.

Unul dintre răniți s-a stins pe asfalt în urma loviturilor, iar 3 sunt în stare gravă. Ajutați de trupele speciale, polițiștii i-au identificat pe cei implicați și i-au condus la audieri. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

Scenele șocante au fost surprinse de martori. În imagini se văd 5 mașini oprite în mijlocul șoselei, avariate. Mai multe persoane înarmate cu pari lovesc inițial una dintre mașini. Apoi se iscă o bătaie generală.

Polițiștii i-au prins pe bătăuși

La un moment dat, unul dintre răniți, și el înarmat cu o bâtă, cade secerat pe asfalt. Echipajul de la ambulanță a încercat să-l resusciteze, însă bărbatul de 38 de ani nu a putut fi salvat.

Unii agresori au reușit să fugă, dar polițiștii i-au prins într-o localitate vecină. Scandalul ar fi pornit de la o fată de 17 ani care a refuzat căsătoria cu cel căruia i-a fost promisă, pentru că iubea pe altul. Tânăra a ajuns și ea la spital cu atac de panică.

Politie
Un profesor din Craiova a fost reţinut după ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o elevă de 16 ani

Martor: „Au dat cu mașinile rău de tot. Cel puțin 20 de inși au fost.”

Martor: „I-au tăiat calea aici și au dat în el cu mașina.”

Martor:De la o femeie a plecat totul. La ei cum se cumpără fetele sunt chestia de niște bani.”

Șapte răniți din ambele tabere au ajuns la spital cu răni, 3 sunt în stare gravă.

Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt, Spitalul Județean Dolj: Sunt victime directe, au venit prezentând plăgi multiple înjunghiate, tăiate și, de asemenea, produse prin lovire cu corpuri contondente la nivelul toracelui, abdomenului, de asemenea, la nivelul membrelor și la nivel cranian.

Ancheta a fost preluată de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Sursa: Pro TV

