Băiat de şase ani, căutat după ce a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord

Un băiat în vârstă de şase ani este căutat, marţi, după ce a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord, mai multe echipaje de pompieri ajungând în zonă.

„Echipajul SMURD Alezzi a fost alertat de către părinţii unui băieţel în vârstă de 6 ani, cu privire la dispariţia acestuia în zona plajei Zanzibar din Mamaia Nord (complexul Alezzi)”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea.

Ei au menţionat că, la momentul dispariţiei, copilul purta o pereche de pantaloni scurţi de culoare albastră cu buline colorate.

În zonă pompierii intervin cu un echipaj de apă şi spumă, cu ambarcaţiunea CBRN şi cu echipajul SMURD B2 Alezzi.

