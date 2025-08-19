Băiat de şase ani, căutat după ce a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord

Stiri actuale
19-08-2025 | 13:53
Băiat de şase ani, căutat după ce a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord
Shutterstock

Un băiat în vârstă de şase ani este căutat, marţi, după ce a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord, mai multe echipaje de pompieri ajungând în zonă.

autor
Ioana Andreescu

„Echipajul SMURD Alezzi a fost alertat de către părinţii unui băieţel în vârstă de 6 ani, cu privire la dispariţia acestuia în zona plajei Zanzibar din Mamaia Nord (complexul Alezzi)”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea.

Ei au menţionat că, la momentul dispariţiei, copilul purta o pereche de pantaloni scurţi de culoare albastră cu buline colorate.

În zonă pompierii intervin cu un echipaj de apă şi spumă, cu ambarcaţiunea CBRN şi cu echipajul SMURD B2 Alezzi.

ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să cumpere timp

Sursa: News.ro

Etichete: copil, disparitie, mamaia nord,

Dată publicare: 19-08-2025 13:53

Articol recomandat de sport.ro
Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: "Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată"
Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: "Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată"
Citește și...
Copil de 8 ani mort la Nessebar după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime
Stiri externe
Copil de 8 ani mort la Nessebar după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime

Un copil de 8 ani din Bulgaria a murit după ce a căzut de la 50 de metri înălțime în Marea Neagră, în timp ce făcea parasailing cu mama sa, la Nessebar.

 

Rusia ucide un copil de 2 ani în Harkiv cu o rachetă balistică în timp ce cere garanții de securitate egale cu ale Ucrainei
Stiri externe
Rusia ucide un copil de 2 ani în Harkiv cu o rachetă balistică în timp ce cere garanții de securitate egale cu ale Ucrainei

Rusia a atacat o zonă rezidențială din Harkiv cu o rachetă balistică, ucigând mai mulți oameni, printre care un copil de 2 ani, în timp ce solicită ”garanții de securitate” egale cu ale Ucrainei.

Un bărbat a murit în Elveția după ce un copil de 10 ani a sărit pe el de pe trambulină. Micul criminal s-a făcut apoi nevăzut
Stiri externe
Un bărbat a murit în Elveția după ce un copil de 10 ani a sărit pe el de pe trambulină. Micul criminal s-a făcut apoi nevăzut

Un bărbat a murit la o piscină din Elveția, după ce un copil de 10 ani a sărit de pe o trambulină aflată la 5 metri înălțime și a căzut peste el, în apă. După ce și-a dat seama ce a făcut, copilul și femeia care era cu el au dispărut.

 

Recomandări
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Macron: Putin este un prădător, un căpcăun la ușile noastre care trebuie să continue să mănânce. Să nu fim naivi cu Rusia
Stiri externe
Macron: Putin este un prădător, un căpcăun la ușile noastre care trebuie să continue să mănânce. Să nu fim naivi cu Rusia

Putin este un prădător, ”un căpcăun la ușile noastre” care are o nevoie continuă ”să mănânce” și care nu-și respectă cuvântul dat, motiv pentru care europenii nu trebuie să fie naivi când este vorba despre Rusia.

Proiecte europene cu lucrări sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR
Stiri Politice
Proiecte europene cu lucrări sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR

Ordonanța de urgență care suspendă unele proiecte cu fonduri europene este adoptată marți într-o ședință extraordinară de guvern.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 August 2025

03:27:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12