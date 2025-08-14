Un bărbat a murit în Elveția după ce un copil de 10 ani a sărit pe el de pe trambulină. Micul criminal s-a făcut apoi nevăzut

Un bărbat a murit la o piscină din Elveția, după ce un copil de 10 ani a sărit de pe o trambulină aflată la 5 metri înălțime și a căzut peste el, în apă. După ce și-a dat seama ce a făcut, copilul și femeia care era cu el au dispărut.

Un accident mortal a avut loc marți la o piscină din Elveția, după ce un copil a sărit de pe un turn, lovind un bărbat care se afla în apă, scrie Kurier.

Bizara tragedie a avut loc la piscina Les Mélèzes din La Chaux-de-Fonds, în cantonul Neuchâtel, când un băiat de 10 ani a sărit în apă de pe o trambulină înaltă de 5 metri și a căzut peste un bărbat de 67 de ani aflat în piscină.

Bărbatul a suferit răni grave. A fost imediat îngrijit de serviciile de urgență, dar a cedat rănilor și a murit la fața locului.

Copilul a fugit după ce și-a dat seama că l-a omorât pe bărbat

Băiatul nu a putut fi identificat și a părăsit imediat locul accidentului. Potrivit martorilor, avea în jur de 10 ani și era însoțit de o femeie.

Piscina a fost evacuată după accident. Echipa de îngrijiri a fost chemată pentru a oferi sprijin psihologic înotătorilor prezenți.

Parchetul a deschis o anchetă penală pentru a clarifica circumstanțele accidentului. Poliția îl caută în prezent pe băiatul implicat în accident.

