O femeie din Bihor cultivă cel mai scump condiment din lume. Un kilogram se vinde cu 28.000 de euro

O femeie din comuna Căpâlna, județul Bihor, deține singura cultură de ”aur roșu” - așa cum este denumit șofranul - cel mai scump condiment din lume, care costă 28.000 de euro kilogramul.

Viorica Froicu, subinginer de industrie ușoară de profesie, a lucrat o perioadă în Italia, unde a înțeles că afacerile agricole pot fi extrem de profitabile. ”Am văzut cât câștigă oamenii din agricultură în Italia. Aceia care se țin de treabă”, a declarat Viorica Froicu pentru bihon.ro.

”Am primit o reclamă pe e-mail, în italiană. Inițial am și vrut să o șterg. Am deschis așa, într-o doară… Știu că suna ca o provocare: ”Vrei să devii bogat cultivând șofran?”… Nu știam ce-i șofranul, am început să caut informații”, a spus femeia cum a început totul pentru ea.

Întoarsă acasă, Viorica s-a apucat de treabă și nu regretă. ”Am investit mult în primul an. Mi-am făcut gard, un sistem de supraveghere cu camere video. Știți, oamenii nu prea au noțiunea de proprietate privată și se cred tot pe vremea cooperativelor. Șofranul s-a înmulțit apoi extraordinar. Am un hectar de șofran. Are un ciclu relativ scurt. După 5-6 săptămâni de la plantare înflorește, totul este mov. Începe apoi recoltarea și nu aceasta e munca cea mai grea. Scoatem doar pistilul. Munca de Sisif e la sortare. Iar secretul stă în uscare. Șofranul are termen de garanție cinci ani, dacă e păstrat cum trebuie. După sortare, șofranul e uscat în tăvițe de aluminiu, care sunt purtătoare de căldură, într-un cuptor la 45 grade C, timp de 45-50 de minute. Îl păstrăm în borcane închise ermetic”, spune Viorica.

Șofranul este cel mai scump condiment din lume. Un kilogram de șofran ajunge să coste și 28.000 de euro. Însă pentru a obține astfel de cantități este nevoie de foarte multă muncă. 40 de grame de șofran necesită o recoltare de la 6.000 – 8.000 de flori de șofran.

”Prețul unui bulb de șofran depinde de calibrul lui. Între 0,80 lei – 1,50 lei costă cei mai mari, care sunt și cei mai productivi. Pentru 250 mp teren trebuie 5.000 de bulbi. Sunt necesare aproximativ 70.000 de stigmate pentru a obţine 500 g de şofran, şi de 2,5 kg de stigmate proaspete pentru obţinerea a 500 g de produs uscat. Fiecare floare prezintă câte 3 stigmate. Acestea trebuie să fie atent culese cu mâna și apoi uscate. Munca și îngrijirea pe care le necesită fac din șofran cel mai scump condiment din lume”, a mai spus Viorica.

