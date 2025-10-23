ANPC, sub lupa Ministerului Economiei. Ce nereguli grave au fost descoperite de Corpul de Control

23-10-2025
Ministerul Economiei a descoperit nereguli majore la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Delia Bîrla

Potrivit ministrului Radu Miruță, mai mulți comisari ar fi emis procese verbale care nu au fost înregistrate nicăieri, ceea ce a dus la pierderi pentru buget estimate la 15,6 milioane de lei.

În 2024 au fost emise 205 procese verbale care nu au fost înregistrate, iar în 2025 – 533. De asemenea, peste 2.000 de amenzi ar fi fost încasate la jumătate din minim. Corpul de Control al Ministerului a fost trimis la ANPC pentru verificări amănunțite.

Am solicitat un punct de vedere și reprezentanților ANPC însă până la difuzarea materialului nu am primit un răspuns. 

Cine și când a știut despre respectarea celor 30 de zile la adoptarea legii pensionării magistraților. Ioana Dogioiu explică

Şefii ANPC revin la muncă: Curtea de Apel le-a ridicat interdicţia de a-şi exercita funcţiile

Şeful interimar al ANPC Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj, se pot întoarce la serviciu.

Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.

Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA. Ar fi intervenit pentru a schimba un funcționar din funcție

Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat, vineri, pe Sebastian Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC, şi l-au plasat sub control judiciar. De asemenea, la audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Energiei.

Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!”

Fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, eliberat din funcţie în luna iulie şi plasat sub control judiciar, anunţă sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid.

ANPC a dat amenzi de două milioane de lei pentru comercializarea de băuturi răcoritoare și sucuri expirate

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi în valoare totală de două milioane de lei, în urma unor controale efectuate la 630 de operatori economici care vând sucuri și băuturi răcoritoare.

Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil

Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, ca urmare a sancțiunilor SUA impuse Rosneft și Lukoil, principalele companii petroliere din Moscova, conform surselor din comerț.

Proiectul de lege care protejează milioane de români. Conturile cu până la 3.000 lei nu vor putea fi blocate prin popriri

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

