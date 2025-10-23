ANPC, sub lupa Ministerului Economiei. Ce nereguli grave au fost descoperite de Corpul de Control

Ministerul Economiei a descoperit nereguli majore la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Potrivit ministrului Radu Miruță, mai mulți comisari ar fi emis procese verbale care nu au fost înregistrate nicăieri, ceea ce a dus la pierderi pentru buget estimate la 15,6 milioane de lei.

În 2024 au fost emise 205 procese verbale care nu au fost înregistrate, iar în 2025 – 533. De asemenea, peste 2.000 de amenzi ar fi fost încasate la jumătate din minim. Corpul de Control al Ministerului a fost trimis la ANPC pentru verificări amănunțite.

Am solicitat un punct de vedere și reprezentanților ANPC însă până la difuzarea materialului nu am primit un răspuns.

