Totuși, având în vedere costurile inițiale, va fi nevoie de un deceniu până când proiectul va genera economii clare, se arată într-un raport guvernamental publicat marți, transmite Agerpres, care citează Reuters.

Alan Milburn, fost ministru laburist, a înaintat marți acest document guvernului condus de Andy Burnham, care a anunțat deja că acceptă anumite propuneri.

Ministrul muncii, Pat McFadden, a salutat „un proiect radical pentru un nou pact cu tinerii”, anunțând că guvernul își va prezenta propunerile într-o Carte Albă anul viitor, urmată de un proiect de lege, scrie AFP.

Aproape un milion de tineri nu lucrează și nu urmează studii sau cursuri de formare

„O generație pierdută nu este inevitabilă. Este o alegere. Și cred că este alegerea greșită”, a declarat Milburn, prezentându-și raportul despre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care nu lucrează și nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională, cunoscuți sub acronimul NEET.

Aproape un milion de tineri, adică unul din opt, se află în această situație în Marea Britanie, iar numărul lor ar putea crește la 1,27 milioane până în 2031, potrivit raportului. Costul economic și social al acestui fenomen este estimat la 125 de miliarde de lire sterline (150 de miliarde de euro) pe an.

„În Europa, doar România înregistrează un procent mai mare de NEET”, a subliniat Milburn.

Acesta propune reducerea ponderii tinerilor aflați în această situație de la 13% la aproximativ 5% până în 2036, un nivel apropiat de cel din Olanda (4,8%). Pentru atingerea acestui obiectiv, raportul prevede o „resetare completă” a sistemului de sprijin acordat tinerilor NEET.

Servicii locale și consilieri dedicați pentru tinerii fără loc de muncă

Până în 2029, în Anglia ar urma să fie creată o rețea de servicii locale care să reunească servicii de orientare profesională, asistență pentru angajare, asistență medicală și ajutor practic. Fiecare tânăr ar beneficia de un consilier dedicat și de un plan de sprijin personalizat.

Două garanții ar urma să fie înscrise în lege: accesul la o cale către un loc de muncă, educație sau formare profesională și sprijinul necesar pentru a urma acest parcurs.

Raportul propune, de asemenea, înlocuirea mai multor prestații sociale acordate tinerilor sub 25 de ani cu noi alocații. Alocația de bază ar putea fi retrasă ca ultimă soluție, în cazurile în care beneficiarii refuză în mod repetat să participe la program.

Milburn recunoaște că unii tineri ar putea primi „mai puțin sprijin financiar la început decât în sistemul actual”.

În ceea ce privește companiile, raportul prevede reducerea treptată a contribuțiilor angajatorilor pentru salariații cu vârste cuprinse între 21 și 24 de ani, măsura urmând să fie aplicată inițial în sectoarele comerțului și HORECA.

De asemenea, se propune extinderea accesului la o primă de 3.000 de lire sterline pentru companiile care angajează un tânăr care nu are un loc de muncă și nu a urmat studii în ultimele șase luni.

Acest pachet de stimulente ar reprezenta o investiție de aproximativ 1,1 miliarde de lire sterline pe an, potrivit raportului.

„Suntem la o răscruce de drumuri, iar jumătățile de măsură nu vor fi suficiente. Este necesară o resetare completă a sistemului”, a declarat Alan Milburn.

Tinerii reclamă lipsa locurilor de muncă și dificultățile întâmpinate la angajare

Ideea unui sprijin mai personalizat este apreciată de Abigail Gomes, în vârstă de 21 de ani, care deține o diplomă în administrarea afacerilor și a început să aplice pentru locuri de muncă cu normă întreagă în urmă cu șapte luni.

„Pur și simplu, nu există suficiente locuri de muncă”, a declarat pentru AFP tânăra, care a obținut recent un post temporar într-un mare magazin, pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

„Ni se răspunde mereu că sunt prea mulți candidați pentru un singur post, chiar și pentru locuri de muncă în supermarketuri”, a adăugat aceasta, subliniind că „a trimite permanent aplicații și a primi permanent respingeri poate duce la anxietate și depresie”.

Rata șomajului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani rămâne ridicată, situându-se la 15,1% în trimestrul al treilea, conform datelor publicate marți de Oficiul Național de Statistică (ONS).

La nivelul tuturor grupelor de vârstă, rata șomajului a scăzut ușor, ajungând la 4,6%.