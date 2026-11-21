Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii și Politicii Sociale, Natalia Efremova, la postul de televiziune bTV. Echipele vor încerca să afle de ce anumite persoane apte de muncă nu au un loc de muncă și nici nu își caută unul. Totodată, le vor prezenta oportunitățile de formare profesională și de angajare, scrie Novinite.

Guvernul pregătește un registru electronic special pentru identificarea acestor persoane. Acesta va reuni informații de la mai multe instituții, inclusiv din sistemul de educație și din baza de date a Direcției Generale pentru Înregistrarea Civilă și Serviciile Administrative (GRAO). După stabilirea adreselor, echipele interinstituționale vor merge la domiciliul persoanelor identificate pentru a discuta cu acestea motivele pentru care nu participă la piața muncii.

Cei care doresc să se angajeze vor putea beneficia gratuit de cursuri pentru obținerea unei calificări profesionale inițiale sau pentru dobândirea unor competențe noi, prin recalificare. De asemenea, vor primi sprijin pentru a intra în contact cu potențiali angajatori. Participanții la anumite programe de formare vor putea primi și indemnizații.

Registrul ar urma să devină funcțional în 2027

Ministerul Muncii și Politicii Sociale pregătește și noi servicii online, printre care un „birou virtual de ocupare a forței de muncă” și o „busolă profesională”, menită să îi ajute pe oameni să identifice meseriile potrivite în funcție de aptitudinile și interesele lor.

Efremova a confirmat și că au fost asigurate fondurile pentru primele de Crăciun. Aproximativ 500.000 de persoane din categorii vulnerabile, inclusiv pensionari cu venituri mici, urmează să primească câte 50 de euro. Banii vor fi virați în conturi bancare sau distribuiți prin oficiile poștale, spre sfârșitul acestei săptămâni și la începutul săptămânii viitoare.

Inițiativa urmărește atât integrarea pe piața muncii a persoanelor inactive, cât și menținerea în activitate a celor care au deja un loc de muncă. În octombrie, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Economic și Social, secretarul de stat în Ministerul Muncii și Politicii Sociale, Danail Rusev, a subliniat importanța dezvoltării competențelor angajaților.

„Trebuie să lucrăm în același timp pentru a-i activa pe cei care sunt în prezent inactivi și pentru a-i păstra în câmpul muncii pe cei care lucrează deja. Având în vedere evoluțiile demografice, nu există persoane care să îi poată înlocui, așa că este esențial să le dezvoltăm cunoștințele și competențele”, a declarat Rusev.

Datele Institutului Național de Statistică din Bulgaria pentru trimestrul al treilea din 2026 arată că țara avea 1,06 milioane de persoane inactive economic, cu vârste între 15 și 64 de ani, echivalentul a 26,9% din populația acestei grupe de vârstă. Educația și formarea profesională reprezintă motivul pentru 42,4% dintre acestea, în timp ce 16.900 de persoane sunt încadrate în categoria celor descurajate. Este vorba despre oameni care își doresc să muncească, dar nu își caută activ un loc de muncă.

Planul de identificare a persoanelor inactive pe piața muncii datează din iunie 2025, când a fost anunțată pentru prima dată crearea unui registru special. Sistemul urma să îmbunătățească schimbul de informații între instituții și să faciliteze contactarea persoanelor inactive economic.

Potrivit calendarului inițial, echipele interinstituționale ar fi trebuit să înceapă să lucreze la nivel local în câteva luni. Autoritățile intenționau să contacteze persoanele identificate la adresele declarate, prin telefon sau e-mail, iar fiecare acțiune urma să fie consemnată în registru.

La mai bine de un an de la anunțarea inițiativei, mecanismul este încă în pregătire, iar lansarea sa efectivă este estimată acum pentru 2027.

Nevoia de a atrage mai mulți oameni pe piața muncii devine tot mai presantă, în condițiile în care Bulgaria înregistrează evoluții contradictorii. Deși rata șomajului a scăzut la 3,1% în trimestrul al treilea, rata ocupării forței de muncă s-a redus cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 70,8%.

Datele arată că rata șomajului nu oferă, singură, o imagine completă a situației de pe piața muncii. În condițiile în care angajatorii se confruntă cu lipsa personalului, iar evoluțiile demografice reduc numărul potențialilor angajați, atragerea persoanelor care nu lucrează și nu își caută un loc de muncă a devenit o prioritate economică tot mai importantă.

Principala provocare a noului sistem va fi să treacă dincolo de identificarea și contactarea persoanelor inactive și să le convingă să revină pe piața muncii, oferindu-le totodată acces la oportunități de angajare stabile, pe termen lung.