ANIMAȚIE. Tânărul ucis de o șoferiță care a încurcat pedalele, în Bihor, avea anul viitor nunta. Cum s-a produs accidentul

S-au derulat scene de coșmar în curtea unui centru medical din Bihor. Doi tineri, aflați în scaune cu rotile, au fost loviți de o mașină, după ce femeia de la volan ar fi încurcat pedala de frână cu accelerația.

Unul dintre bărbați, în vârstă de 28 de ani, a murit pe loc. Era internat pentru recuperare, după ce suferise un alt accident la coloană.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a petrecut aproape de miezul nopții, în curtea unui centru de recuperare privat, aflat lângă Băile Felix. Cei doi tineri aflați în scaune cu rotile erau internați acolo și ieșiseră în zona de relaxare împreună cu câțiva angajați.

Din parcarea spitalului încerca să plece cu o mașină puternică o șoferiță - ruda unui alt pacient. Ar fi încurcat pedalele, spun polițiștii, și s-a îndreptat cu viteză în zona în care se aflau oamenii.

Alina Butaci, purtător de cuvânt ISU Crișana: Un bărbat, aflat în scaun cu rotile, se afla prins sub o mașină, iar un al doilea bărbat, aflat tot în scaun cu rotile, se afla prins între autoturism și o balustradă.

Alina Fărcuț, purtător de cuvând IPJ Bihor: Ar fi acționat în mod eronat pedala de accelerație în locul celei de frână, iar autoturismul s-a pus în mișcare de pe loc. Astfel, ar fi pătruns pe aleea pietonală.

Ritli Laszlo, manager de spital de recuperare: În loc să fi pornit spre ieșirea din parcare, a pornit înainte și i-a accidentat. Este o zonă obișnuită, în care pacienții pot să petreacă timpul după procedurile de tratament. Ați văzut că este o zonă ferită.

Cine este tânărul ucis

Norbert, tânărul care a murit pe loc, avea 28 de ani și făcea recuperare de peste un an, după ce în 2023 și-a fracturat coloana când a sărit în piscină. Apropiații lui au organizat mai multe acțiuni caritabile pentru a-l ajuta să strângă bani pentru tratament.

Dumitru Șandru, prietenul tânărului: El a făcut foarte multă recuperare și a ajuns într-un stadiu foarte bine, adică să fie, cât de cât, să zâmbească din nou, să fie plin de viață. Chiar m-am bucurat de logodnica lui care, anul viitor, voiau să facă nuntă.

În impact a fost rănită ușor și o asistentă. În schimb, celălalt tânăr lovit, în vârstă de 18 ani, este în stare gravă și a fost operat.

Dr. Hadrian Borcea, șef UPU Oradea: Bărbatul cu stare clinică extrem de alterată, instabil hemodinamic, cu fracturi la nivel membre inferioare și bazin și câteva alte fracturi la nivelul toracelui.

Experții auto explică de ce se produc astfel de greșeli fatale, mai ales dacă șoferul are o mașină puternică.

Liviu Crăciun, instructor auto: În loc să apese pedala Reverse, apasă pedala de Drive. Și-atunci mașina va merge pe direcția înainte. Piciorul trebuie ținut, întotdeauna, între cele două pedale - pedala de accelerație și pedala de frână.

Femeia de la volan este anchetată acum pentru ucidere din culpă și vătămare corporală.

