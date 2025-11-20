ANIMAȚIE. Tânărul ucis de o șoferiță care a încurcat pedalele, în Bihor, avea anul viitor nunta. Cum s-a produs accidentul

Stiri actuale
20-11-2025 | 19:31
×
Codul embed a fost copiat

S-au derulat scene de coșmar în curtea unui centru medical din Bihor. Doi tineri, aflați în scaune cu rotile, au fost loviți de o mașină, după ce femeia de la volan ar fi încurcat pedala de frână cu accelerația.

autor
Călin Ardelean

Unul dintre bărbați, în vârstă de 28 de ani, a murit pe loc. Era internat pentru recuperare, după ce suferise un alt accident la coloană. 

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a petrecut aproape de miezul nopții, în curtea unui centru de recuperare privat, aflat lângă Băile Felix. Cei doi tineri aflați în scaune cu rotile erau internați acolo și ieșiseră în zona de relaxare împreună cu câțiva angajați.

Din parcarea spitalului încerca să plece cu o mașină puternică o șoferiță - ruda unui alt pacient. Ar fi încurcat pedalele, spun polițiștii, și s-a îndreptat cu viteză în zona în care se aflau oamenii.

Citește și
Google Chrome
Google Chrome și alte browsere bazate pe Chromium, probleme de securitate. Ce trebuie să faci pentru a te proteja de atacuri

Alina Butaci, purtător de cuvânt ISU Crișana: Un bărbat, aflat în scaun cu rotile, se afla prins sub o mașină, iar un al doilea bărbat, aflat tot în scaun cu rotile, se afla prins între autoturism și o balustradă.

Alina Fărcuț, purtător de cuvând IPJ Bihor: Ar fi acționat în mod eronat pedala de accelerație în locul celei de frână, iar autoturismul s-a pus în mișcare de pe loc. Astfel, ar fi pătruns pe aleea pietonală.

Ritli Laszlo, manager de spital de recuperare: În loc să fi pornit spre ieșirea din parcare, a pornit înainte și i-a accidentat. Este o zonă obișnuită, în care pacienții pot să petreacă timpul după procedurile de tratament. Ați văzut că este o zonă ferită.

Cine este tânărul ucis

Norbert, tânărul care a murit pe loc, avea 28 de ani și făcea recuperare de peste un an, după ce în 2023 și-a fracturat coloana când a sărit în piscină. Apropiații lui au organizat mai multe acțiuni caritabile pentru a-l ajuta să strângă bani pentru tratament.

Dumitru Șandru, prietenul tânărului: El a făcut foarte multă recuperare și a ajuns într-un stadiu foarte bine, adică să fie, cât de cât, să zâmbească din nou, să fie plin de viață. Chiar m-am bucurat de logodnica lui care, anul viitor, voiau să facă nuntă.

În impact a fost rănită ușor și o asistentă. În schimb, celălalt tânăr lovit, în vârstă de 18 ani, este în stare gravă și a fost operat.

Dr. Hadrian Borcea, șef UPU Oradea: Bărbatul cu stare clinică extrem de alterată, instabil hemodinamic, cu fracturi la nivel membre inferioare și bazin și câteva alte fracturi la nivelul toracelui.

Experții auto explică de ce se produc astfel de greșeli fatale, mai ales dacă șoferul are o mașină puternică.

Liviu Crăciun, instructor auto: În loc să apese pedala Reverse, apasă pedala de Drive. Și-atunci mașina va merge pe direcția înainte. Piciorul trebuie ținut, întotdeauna, între cele două pedale - pedala de accelerație și pedala de frână.

Femeia de la volan este anchetată acum pentru ucidere din culpă și vătămare corporală.

Un român care ar fi furat o brățară cu diamante, prins în SUA. Avea un permis de conducere pe numele lui David Beckham

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, accident, bihor,

Dată publicare: 20-11-2025 19:10

Articol recomandat de sport.ro
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Citește și...
Google Chrome și alte browsere bazate pe Chromium, probleme de securitate. Ce trebuie să faci pentru a te proteja de atacuri
Stiri actuale
Google Chrome și alte browsere bazate pe Chromium, probleme de securitate. Ce trebuie să faci pentru a te proteja de atacuri

Mai multe vulnerabilităţi critice afectează Google Chrome şi alte browsere bazate pe Chromium, avertizează experţii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, joi, pe pagina oficială de Facebook a instituţiei.

Primarul din Deva a fost vizat de o fraudă online cu e-mailuri false. Ce mesaje primeau cetăţenii în numele edilului
Stiri actuale
Primarul din Deva a fost vizat de o fraudă online cu e-mailuri false. Ce mesaje primeau cetăţenii în numele edilului

Primarul municipiului Deva, Lucian Rus, este victima unei fraude electronice, prin care de pe o adresă de e-mail sunt transmise mesaje false în numele acestuia, a informat, joi, autoritatea locală.

 

CSM a trimis instanțelor proiectul legii pensiilor magistraților. Adunările generale, convocate pe 24 și 25 noiembrie
Stiri actuale
CSM a trimis instanțelor proiectul legii pensiilor magistraților. Adunările generale, convocate pe 24 și 25 noiembrie

CSM a trimis instanțelor și parchetelor proiectul legii pensiilor magistraților, adunările generale fiind programate pe 24-25 noiembrie, urmând ca Plenul să dea avizul instituțional.

Recomandări
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un
Stiri externe
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune.  

Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO
Stiri Justitie
Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară, sub escortă, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au fost trimiși în judecată, în septembrie, alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis
Stiri Justitie
Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Noiembrie 2025

51:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28