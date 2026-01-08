Femeia care și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente a fost adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Detalii șocante din anchetă

08-01-2026 | 13:23
Femeia din Sibiu care și-ar fi ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, apoi ar fi vândut bunurile acesteia și s-ar fi mutat în Dubai, a fost adusă joi la Curtea de Apel Alba Iulia, unde se judecă contestația privind arestarea preventivă.

Mihaela Ivăncică

Magistraţii din Aba Iulia decid, joi, dacă menţin mandatul de arestare preventivă emis de Tribunalul Sibiu pe numele femeii acuzate că şi-a omorât mama, căreia i-a pus un sedativ puternic în ceai, după care i-a vândut bunurile şi s-a mutat în Dubai.

Femeia a fost arestată preventiv la finalul anului trecut, alături de o altă inculpată, o asistentă medicală suspectată că i-a furnizat barbiturice care au fost administrate victimei.

Amiana P, suspetată că şi-a ucis mama, a fost dusă joi la Curtea de Apel Alba Iulia.

Dosarul în care femeia a contestat arestarea preventivă a ajuns, în ultima zi a anului trecut, pe rolul Curţii de apel Alba Iulia.

Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cele două femei au fost reţinute pentru omor calificat şi au fost prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Detalii cutremurătoare din ancheta procurorilor

”În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au informat procurorii din Sibiu.

Potrivit aceleiaşi surse, după moartea mamei sale, fiica acesteia a intrat în posesia bunurilor moştenite, pe care le-a vândut, iar ulterior s-a mutat în Dubai.

Procurorii au mai menţionat că ”s-au reţinut circumstanţe care califică infracţiunea de omor, premeditarea şi săvârşirea faptei din interes material”, având în vedere că presupusa crimă a fost făcută pentru ca „inculpata să intre în posesia moştenirii lăsate de victimă”.

Sursa: News.ro

Etichete: Sibiu, crima, Curtea de Apel,

Dată publicare: 08-01-2026 13:23

