Angajații locali ai bazelor militare americane din Italia nu au fost plătiți din cauza shutdown-ului. Roma cere soluții

Personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza închiderii guvernului SUA (shutdown), iar Roma poartă discuţii cu autorităţile americane pentru a rezolva problema, relatează Reuters.

Aproximativ 2.000 de angajați italieni non-militari, în principal de la baza aeriană Aviano și baza militară Vicenza, din nord-estul Italiei, nu și-au primit salariul pe luna octombrie, deși sunt angajați în baza unor contracte de muncă italiene, a declarat ministerul.

Cu toate acestea, angajații italieni de la bazele marinei americane din țară au fost plătiți la timp, deoarece marina aplică reguli diferite față de armată și forțele aeriene.

Efectele shutdown-ului american se resimt și în Italia

În Statele Unite, închiderea guvernului (shutdown), care a atins o durată record, de aproape 40 de zile, a lăsat milioane de angajați ai guvernului federal fără salarii, a înghețat ajutoarele alimentare esențiale și a perturbat transportul aerian, printre alte efecte.

Italia cere intervenția Washingtonului

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a îndemnat atât Washingtonul, cât și Ambasada SUA la Roma să acționeze rapid, indiferent de momentul în care se va încheia shutdown-ul.

„Ministerul de Externe (al Italiei) a adresat o solicitare Ambasadei SUA la Roma, care a confirmat că armata și forțele aeriene americane examinează, împreună cu Pentagonul, posibilitatea de a utiliza fonduri proprii pentru a plăti angajații italieni”, a declarat ministerul într-un comunicat.

