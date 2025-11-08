Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”

Un britanic de 32 de ani a descoperit bijuterii de 4.000 de lire într-un cufăr, după ce a cumpărat o casă de 1 euro într-un sat izolat din Italia, parte a unui program care încurajează oamenii să se mute în comunități rurale.

După ce și-a lăsat în urmă viața tumultuoasă din Londra și și-a riscat viitorul pe o casă, George aștepta un semn mai clar că norocul său ar putea începe să se schimbe, relatează Sky News.

„A fost ca într-un film, cu adevărat. Foarte ridicol”, povestește bărbatul din casa părinților săi, unde petrece jumătate din timp.

Cealaltă jumătate a timpului o petrece în orașul de pe dealurile Siciliei, Mussomeli, renovând una dintre sutele de case abandonate vândute de municipalitățile italiene pentru prețul simbolic de 1 euro.

Din ultimul salariu și-a cumpărat casa în Sicilia

Sate liniștite precum Mussomeli, Cammarata și Sambuca încearcă să-și revigoreze comunitățile, pe măsură ce tinerii se mută în orașe, lăsând în urmă proprietăți moștenite, degradate și nedorite, care le aduc mai multe obligații fiscale decât valoare. Aproximativ 150 de case de 1 euro au fost vândute în Mussomeli.

George Laing a descoperit programul în 2022, după ce s-a săturat să trăiască de la salariu la salariu în Londra, fără speranța de a economisi pentru un avans.

„M-am săturat să supraviețuiesc constant și să nu prosper în viață, chiar dacă munceam mereu. Trăim într-o perioadă în care viața este atât de scumpă, suntem mereu păcăliți și jefuiți de fiecare penny pe care îl deținem și suntem taxați excesiv”, spun el.

La mijlocul pandemiei, când relația sa s-a destrămat și și-a pierdut locul de muncă, a luat ultimul salariu și a făcut un mare risc. Timp de doi ani, George a renovat singur casa cu trei dormitoare, fără experiență anterioară.„ Am urmărit câteva videoclipuri pe YouTube”, spune el.

Bărbatul s-a confruntat cu o gaură în acoperiș, crăpături în pereți și camere pline cu „150 de ani de lucruri”. Britanicul a refăcut instalațiile electrice și sanitare, și mai are de instalat uși noi, o bucătărie și o baie, precum și de refăcut acoperișul și de pus grinzi noi.

Efortul uriaș i-a atras atenția a peste 175.000 de urmăritori pe Instagram, unde postează actualizări despre progresul lucrărilor, inclusiv tururi ale casei. „A fost cea mai bună terapie pe care aș fi putut-o avea”, mai spun el.

Costurile ascunse ale caselor la „un euro”

Renovarea este o condiție obligatorie pentru casele de 1 euro, iar unele municipalități, precum Mussomeli, pot amenda proprietarii cu 5.000 de euro dacă nu finalizează exteriorul în trei ani.

Bărbatul a cheltuit până acum 1.000 de lire sterline dintr-un buget estimat de 10.000 de lire. La aceasta se adaugă taxa de 2.700 euro pentru transferul titlului de proprietate, 500 euro pentru serviciile agentului imobiliar, 200 euro pentru certificatul energetic și 1.000 euro pentru conectarea casei la apă și electricitate.

În total, a cheltuit aproximativ 5.000 de lire pe casă – și a recuperat 4.000 de lire din bijuteriile din cutia de biscuiți. „Casa s-a plătit practic singură cu lucrurile pe care le-am păstrat sau vândut”, spune el.

Acesta spune că și-a redus costurile căutând materiale în case abandonate din Mussomeli și construind relații cu agenții imobiliari locali, care îi oferă primul acces la obiectele scoase din alte proprietăți.

Condiția caselor de 1 euro poate varia mult. De asemenea, poate dura între două săptămâni și nouă luni până să primești cheile, autoritățile verificând eventualii moștenitori și titlurile de proprietate nedigitalizate.

George Laing spune că are 500 de persoane pe lista de așteptare pregătite să stea la proprietatea lui. Tocmai a cumpărat a doua casă de 1 euro în Mussomeli și economisește pentru a achiziționa un magazin de 5.000 de euro, pe care să-l transforme în magazin de antichități.

„Mă văd trăind aici”, spune el, descriind locuitorii ca primitori și plini de viață. „M-am simțit parte din comunitate în două săptămâni, mai mult decât după 30 de ani în Londra. La Londra, vorbești cu vecinul doar când îi ceri să oprească muzica sau când ți-a venit coletul de la Amazon.”

