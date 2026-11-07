Asta în condițiile în care fostul colos industrial este în pragul falimentului și există riscul să fie deconectat de la rețeaua electrică.

Situația a determinat o reuniune de urgență la Palatul Victoria, unde a fost prezentat noul plan de restructurare, care trebuie aprobat de creditori.

Angajații protestează după șase luni fără salarii

Peste 100 de angajați ai Combinatului Siderurgic Galați s-au strâns în fața Consiliului Județean. Oamenii spun că nu și-au mai primit salariile de șase luni, iar de un an de zile nu mai primesc nici bonuri de masă.

Bărbat: „Am muncit și acum vreau să fiu plătit. M-a ajutat fratele meu, copilul meu când eu trebuia să le dau eu lor. Am nepoți și nu sunt în stare să le dau măcar un covrig și nu e bine. Mai am șase luni până la pensie.”

Femeie: „Avem șase luni de zile de când nu suntem plătiți. Atât eu cât și soțul meu și avem și copilul, mai avem și oamenii în spate pe care trebuie să-i plătim.”

Reporter: „Cum vă descurcați?”

Femeie: „Foarte greu.”

Bărbat: „Stăm cu datorii, cu împrumuturi. Asta n-avem. Facturile vin acum. Deci suntem pe minus.”

La fostul colos industrial de la Galați, problemele se țin lanț.

Din martie 2025, compania încearcă să evite falimentul. Are datorii estimate la un miliard de euro, iar autoritățile avertizează că poate fi deconectată de la rețeaua electrică. Mai mult, aproape 2.200 de salariați sunt în șomaj tehnic de la începutul lunii.

Guvernul pregătește un nou plan de restructurare

Situația a dus la convocarea unei ședințe la Palatul Victoria, unde a fost prezentat noul plan de restructurare. Potrivit prim-ministrului Luca Niculescu, creditorilor, printre care și ANAF, li s-a recomandat să aprobe documentul.

Mai mult, premierul a anunțat că Ministerul Muncii va prelungi cu șase luni perioada în care drepturile salariale ale celor 2.400 de angajați activi vor fi plătite.

Între timp, va fi derulată procedura de negociere directă cu cei cinci mari investitori interesați, printre care și grupul românesc condus de Dorinel Umbrărescu. Asta după ce vânzarea combinatului siderurgic a trecut prin două licitații internaționale eșuate. Prețul a fost scăzut de la peste 700 de milioane de euro la sub 200 de milioane.