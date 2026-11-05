Mobilizarea reprezintă un nou test pentru președintele Emmanuel Macron, după mai multe săptămâni de tensiuni sociale care au pus presiune asupra guvernului, scrie Reuters.

Protestele sunt organizate de sindicate, printre care CGT, și susținute de grupuri de studenți. Oamenii cer măsuri pentru reducerea costului vieții, îmbunătățirea serviciilor publice și condiții mai bune în sistemul de educație.

Autoritățile încearcă să prevină repetarea violențelor din 17 octombrie, când revoltele și jafurile au luat prin surprindere forțele de ordine. Mai multe magazine și clădiri publice au fost avariate în țară, iar reacția lui Macron la criză a fost criticată.

„Suntem extrem de vigilenți, pentru că este exclus să retrăim ziua de 17 octombrie”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, după ședința de miercuri a cabinetului.

Potrivit postului BFM TV, aproximativ 70.000 de polițiști vor fi mobilizați la nivel național. Serviciile de informații estimează că între 500.000 și 700.000 de persoane ar putea participa la manifestațiile din afara Parisului.

Ministerul Educației estimează că 17,5% dintre profesorii din școlile primare publice vor participa la grevă. Sindicatele avertizează și asupra unor perturbări în circulația trenurilor și în transportul public.

Studenții se tem de violențele poliției

La manifestații sunt așteptați și elevi și studenți, care spun că degradarea condițiilor din școli și incertitudinea privind viitorul lor reprezintă motive importante de nemulțumire.

„Încercăm să mobilizăm cât mai mulți oameni. Unii nu participă pentru că le este teamă. Multora le este frică de violența poliției”, a declarat Irma de Banville, o studentă de 19 ani din Paris.

Guvernul francez a apărat metodele de intervenție ale poliției, dar a precizat că orice posibil abuz va fi investigat.

Macron a convocat o reuniune de securitate

Președintele Emmanuel Macron a convocat miercuri o reuniune dedicată apărării și securității, înaintea protestelor. Mișcarea, pornită inițial din nemulțumirile studenților față de condițiile din școli și perspectivele tinerilor, s-a transformat într-o contestare mai amplă a guvernului.

„Obiectivul pentru următoarele săptămâni este să readucem în matcă râul care a ieșit din albie și să începem campania prezidențială în cele mai calme condiții posibile”, a declarat un oficial apropiat de Macron. Acesta a indicat că numărul liceelor blocate în această săptămână este mai mic decât în etapele anterioare ale crizei.

Protestele organizate la nivel național sâmbăta trecută s-au desfășurat în general pașnic, deși au existat ciocniri izolate. Atmosfera politică rămâne însă tensionată, în condițiile în care candidații își pregătesc strategiile pentru alegeri, iar partidele de opoziție încearcă să valorifice nemulțumirea populației față de nivelul de trai și politicile guvernamentale.

Angajații din sectorul energetic se alătură grevei

Sindicatele din sectorul energetic sunt așteptate să participe la greva de joi, a anunțat compania de stat EDF. O grevă similară, organizată la mijlocul lunii septembrie, a redus producția de electricitate și capacitatea de livrare a celui mai mare terminal de gaz natural lichefiat din Franța, Dunkirk LNG.

Noile proteste ar putea afecta, astfel, atât transporturile și activitatea școlilor, cât și funcționarea unor servicii esențiale.

Alertă de călătorie pentru români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța asupra faptului că la data de 5 noiembrie 2026 este anunțată o grevă interprofesională națională însoțită de manifestații pe întreg teritoriul Franței.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite zonele în care au loc manifestații, să respecte indicațiile autorităților locale și să își planifice din timp deplasările.

Cetățenii români pot consulta aplicația SNCF Connect pentru informații despre traficul feroviar în timp real. Previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și linii internaționale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF https://www.sncf-connect.com.

Pentru rețeaua RATP (transportul în comun în Paris și regiunea pariziană), aplicația Bonjour RATP urmărește perturbările în timp real și sugerează rute alternative. Informațiile despre traficul RATP sunt disponibile și pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de urgență, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:

* Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

* Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

* Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

* Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet: http://paris.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, http://lyon.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.