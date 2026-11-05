Reducerile sunt prevăzute în proiectul de buget al guvernului pentru anul 2027, informează agenţia de presă italiană ANSA.

Sindicatele organizează un protest în centrul Romei

Punctul central al protestului va fi o manifestaţie în Piazza Vidoni, piaţă istorică din centrul Romei, au menţionat sindicatele organizatoare, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS Confsal şi ANIEF.

Protestul vine în contextul în care proiectul de buget prevede o reducere a numărului de posturi didactice cu aproape 5.000 şi a posturilor nedidactice cu aproximativ 2.000, începând cu anul şcolar 2027-2028, raţionamentul din spatele acestei măsuri fiind că, pe fondul tendinţelor demografice şi al scăderii ratei natalităţii în Italia, numărul elevilor este în scădere, fiind astfel nevoie de mai puţin personal.

Guvernul justifică reducerile prin scăderea numărului de elevi

Sindicatele şi partidele de opoziţie susţin în schimb că, în loc să elimine posturi, guvernul ar trebui să menţină nivelul actual de personal, astfel încât numărul de elevi dintr-o clasă să poată scădea, ceea ce ar duce la îmbunătăţirea calităţii actului educaţional.

Subfinanţarea în educaţie a fost una dintre cauzele protestelor din ultimele săptămâni, la care au participat tineri din întreaga Italie - manifestaţii care, în unele cazuri, au degenerat în violenţe, notează ANSA.

Secţiunea dedicată angajaţilor din învăţământ a celei mai mari confederaţii sindicale din Italia, CGIL, nu va participa la acţiunea din 11 noiembrie, întrucât se va implica în protestele legate de greva generală programată pentru data de 20 noiembrie.