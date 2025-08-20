Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Organizatorii trebuie să raporteze inclusiv numărul invitaților și prețul meniului

Organizatorii nunților, botezurilor sau petrecerilor de firme au intrat în vizorul ANAF.

Restaurantele, spațiile de evenimente și cluburile sunt somate să raporteze tot ce au planificat până la finalul anului: de la numărul de invitați și prețul meniului, până la avansurile încasate.

Autoritățile spun că încearcă, astfel, să combată evaziunea fiscală din acest domeniu.

Operatorii din HoReCa sunt obligați să trimită informații detaliate despre evenimentele programate între august și decembrie 2025.

Măsura îi vizează pe cei care organizează nunți, botezuri, aniversări sau petreceri de firmă, dar și pe colaboratorii care oferă servicii conexe, cum ar fi muzică, divertisment ori foto-video.

Fiscul vrea să afle cine a rezervat evenimentul, ce tip de petrecere este, câți invitați au fost estimați, ce preț a avut meniul, ce avans s-a dat și ce modalitate de plată a fost folosită.

ANAF le dă administratorilor de săli sau restaurante un termen de cinci zile după ce primesc solicitarea pentru a trimite aceste informații în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected].

Autoritățile spun că aceste date vor fi folosite exclusiv de Direcția Antifraudă Fiscală și că măsura face parte dintr-o campanie de combatere a evaziunii fiscale în domeniul organizării de evenimente.

Nanu Toma, inspector general adjunct DGAF: „În principal, din experiența noastră, există operatori economici de rea-credință care nu își fiscalizează veniturile obținute, fie că nu emit bon fiscal, fie că nu emit facturi aferente veniturilor realizate. Există acest risc de a nu fiscaliza respectivele venituri. Este o solicitare de informații care va completa datele fiscale pe care noi le avem în bazele de date și va asigura totodată un nivel de conformare și declarare a veniturilor impozabile, urmând ca doar în situația în care vom găsi un risc fiscal semnificativ la un anumit operator economic să acționăm și printr-un control antifraudă.”

Cei vizați nu sunt de acord cu aceste raportări.

Valentina Saygo, expert contabil, președinte al Patronatului Antreprenorilor din Contabilitate din România: „Face parte din controalele de prevenire a evaziunii fiscale, cu toate că, în anumite situații, Antifrauda are pretenția ca aceste raportări să fie recurente, lucru total fals și neconform cu legislația, pentru că Antifrauda nu poate să instituie raportări periodice de genul acesta. Acestea trebuie reglementate prin legislație. Una e să fie o situație punctuală pe o anumită industrie, alta este să dăm că se transformă într-o recurență.”

Cei care nu răspund la aceste solicitări riscă să fie amendați.

