ANAF: Amenzi de 3,1 milioane lei, 12.000 de autoturisme suspendate şi confiscări de 82,6 milioane lei, în ride-sharing

12-12-2025 | 12:36
Direcția Generală Antifraudă din cadrul ANAF a aplicat amenzi de 3,1 milioane de lei și a suspendat peste 12.000 de autoturisme din transportul alternativ, în toamnă.

DGAF a intensificat, începând cu luna septembrie, acţiunile de control la nivel naţional în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici identificaţi cu risc fiscal ridicat, pe baza analizelor recente.

Acţiunile sunt orientate cu precizie către operatorii cu risc fiscal major, prin utilizarea instrumentelor digitale actuale – e-Factura, RO e-TVA, RO e-case de marcat electronice –, precum şi a noilor instrumente legislative introduse în anul 2025, respectiv declaraţiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic organelor fiscale date despre societăţile active pe platforme, autoturismele utilizate, veniturile obţinute, kilometrii parcurşi, datele de identificare ale şoferilor etc.

Rezultatele controalelor antifraudă

În urma controalelor, inspectorii antifraudă au constatat lipsa de conformare în cazul a 123 de societăţi verificate. Până în prezent, au fost aplicate: amenzi în valoare totală de 3.125.000 lei, în principal pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF); suspendarea activităţii pentru 12.358 de autoturisme utilizate în transportul alternativ, pentru lipsa AMEF; confiscarea sumei de 82.642.327 de lei, încasată în numerar fără documente justificative.

În cadrul controalelor s-a urmărit şi respectarea obligaţiei legale a operatorilor de a se dota şi de a utiliza AMEF în conformitate cu OUG nr. 28/1999 şi cu reglementările specifice transportului alternativ prevăzute în OUG nr. 49/2019.

Verificări suplimentare și avertisment pentru operatori

DGAF va intensifica acţiunile de verificare şi monitorizare a veniturilor obţinute din activităţile de transport alternativ („ride-sharing”) în perioada următoare, pentru creşterea gradului de conformare fiscală şi asigurarea unei concurenţe loiale între operatorii de transport.

ANAF reaminteşte operatorilor economici obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, subliniind totodată că nerespectarea legislaţiei atrage sancţiuni contravenţionale – amenzi, suspendarea activităţii până la dotarea cu AMEF şi prezentarea dovezii de plată, precum şi confiscarea sumelor pentru care nu au fost emise documente justificative.

