Reacția lui Marian Vanghelie după executarea silită începută de ANAF pentru 2,7 mil euro: „Nu se poate lua nimic”

ANAF anunță că a început executarea silită pentru recuperarea a 2,7 milioane de euro, într-un dosar care îl vizează pe fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie.

Primele bunuri de valoare ochite de Fisc, sunt două apartamente spațioase situate într-o zonă scumpă a Capitalei. Inspectorii au pus sechestru pe o mașină de lux, dar caută și alte bunuri pentru a le valorifica. Fostul politician susține că procesul încă se judecă la Curtea Supremă și că deocamdată proprietățile sale nu pot fi executate silit.

Executarea silită este demarată de Fisc în baza unei sentințe penale definitive, într-un dosar în care fostul edil Marian Vanghelie a fost acuzat pentru mai multe infracțiuni de luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani.

Corespondent PROTV: „Executate silit sunt două apartamente deținute de fostul edil în acest imobil, de pe Bulevardul Dacia. Sunt două locuințe, a câte 100 mp, situate la parter și la etajul al doilea. Totodată, ANAF a pus sechestru pe o mașină de lux și pe 1.000 de acțiuni deținute de fostul politician la companii listate”.

Procurorii DNA l-au acuzat pe Marian Vanghelie că, în perioada 2006-2014, ar fi luat mită de 30 de milioane euro - 20% din suma contractelor acordate cu dedicație în sectorul 5 din Bucureşti, pe care-l conducea.

În prima instanță, Vanghelie a fost condamnat la închisoare 11 ani și 8 luni pentru toate cele trei tipuri de infracțiuni de care era acuzat. Fostul politician a negat că ar fi comis faptele.

Anul acesta, după ce s-au prescris faptele de corupție, judecătorii l-au achitat și pentru spălare de bani și abuz în serviciu. Și tot aceiași judecători i-au impus să plătească doar 12,7 milioane de lei, adică 2,7 milioane de euro. Prejudiciul calculat de DNA în dosar era de aproape 60 de milioane de euro.

Contactat de ȘtirilePROTV, fostul edil a spus că:

Marian Vanghelie: „Nu se poate lua nimic. Este un circ. Mașina nu este proprietatea mea și n-are nicicum să ia mașina. E proprietatea unor firme care nu există pe numele meu. Este pe numele fratelui meu. Apartamentele nu poate să le ia, pentru că procesul penal nu s-a terminat. Pentru că am atacat la Înalta Curte pe cale extraordinară.”

În comunicatul său, ANAF a menţionat doar faptul că este vorba despre un fost primar al sectorului 5, însă dă numărul dosarului lui Marian Vanghelie în urma căruia se face această executare silită. Până la acest moment, nu au fost recuperate sume de bani de la debitor.

În plus, anunță că va începe valorificarea bunurilor după ce acestea vor fi evaluate. Totodată, Fiscul va continua să caute și alte bunuri ori venituri ale lui Marian Vanghelie pentru a recupera întreaga sumă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













