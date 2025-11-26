Un român care a câștigat peste 600.000 de euro pe un site pentru adulți, luat în vizor de ANAF

Stiri Economice
26-11-2025 | 19:23
Aproape 500 de români care au obținut câștiguri mari în mediul online sunt controlați amănunțit de ANAF pentru că nu și-au declarat veniturile.

autor
Laura Culiță

Dintre ei, 100 de femei și bărbați, au câștigat milioane de euro pe platforme cu conținut pentru adulți. Unul dintre ei a obținut peste 600.000 de euro într-un an.

103 femei și bărbați sunt controlați de ANAF după ce inspectorii au descoperit că au câștigat bani pe două platforme pentru adulți, fără să-i declare.

Corespondent PRO TV: Inspectorii au calculat că, între 2023 și 2024, aceste persoane au încasat de pe platformele OnlyFans și LiveJasmine aproape 13 milioane de euro – bani rămași nedeclarați. Se adaugă impozite și contribuții sociale neplătite de 1,6 milioane de euro. Din analiza ANAF rezultă că fiecare dintre aceste persoane, cu vârste între 20 și 49 de ani, a câștigat între 40.000 de euro și 630.000 de euro”.

Pe aceste platforme online pot fi publicate fotografii și clipuri video iar creatorii lor obțin bani de la abonați. Potrivit legislației, platformele au obligația să colecteze date despre utilizatori - nume, adrese, identificatori fiscali, conturi bancare și venituri brute. Apoi să raporteze anual către autoritatea fiscală din România.

Citește și
oameni pe strada
ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc

Toma Nanu, inspector general adjunct Antifraudă: „În prezent, sunt evaluate alte 384 de persoane fizice creatori de conținut video care au realizat venituri de aproximativ 280 milioane de lei. Această acțiune se înscrie în seria controalelor ce vizează veniturile obținute din activități online, un domeniu aflat în prezent în plină expansiune în care au fost identificate, din păcate, și metode de fraudă”.

Asta înseamnă venituri de peste 50 milioane de euro, care nu au fost înregistrate la Fisc. Specialiștii în fiscalitate spun că, pentru a fi în legalitate, veniturile obținute astfel pot fi declarate ca PFA sau SRL, ori drepturi de autor.

Ana Păun, specialist în fiscalitate:Probabil mulți nu știu cum să declare, lucrând cu platforme din străinătate mulți au considerat ca ANAF nu-i poate găsi dacă nu-și declară veniturile, dar cu aceste declarații care se transmit la ANAF din partea companiilor cu sediul în Europa se pot identifica destul de ușor, recent și rapoartele de la bănci, care nu au sediul în România, se transmit la ANAF, deci și de acolo se pot identifica ușor veniturile”.

În vizorul ANAF sunt și creatorii de conținut care postează pe YouTube, TikTok și Instagram. Cei care nu-și pot justifica veniturile riscă să fie taxați cu 70% din ele.

Sursa: Pro TV

Etichete: anaf, venituri, continut, onlyfans,

Dată publicare: 26-11-2025 19:23

