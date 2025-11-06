Altarul Catedralei Naționale nu mai poate fi vizitat. Cât timp mai rămâne deschisă cea mai mare biserică ortodoxă din lume

Mii de credincioși au așteptat și în noaptea de miercuri spre joi să se închine în interiorul Catedralei Naționale. Altarul a putut fi vizitat până la miezul nopții, însă oamenii pot veni pe Dealul Arsenalului și în zilele următoare.

Corespondent PRO TV: „Este trecut de miezul nopții, iar mii de credincioși încă așteaptă la rând pentru a intra în catedrală. Potrivit arhiepiscopiei, vor intra toți cei care s-au așezat la rând”.

Oamenii au stat la coadă și cinci ore pentru a vizita altarul, deschis în mod excepțional după sfințirea picturii. A fost ultima lor șansă după aproape două săptămâni de pelerinaj.

Reporter: Cum de ați ales ultima zi?

Femeie: Din cauza programului foarte încărcat am zis acum e momentul să ajungem și noi. E ultima strigare că să spunem așa. Ne-am mobilizat și zicem că până în doisprezece ajungem și noi și s-a îndeplinit.

Femeie: „Am simțit că trebuie să vin fix în ultima zi. Trebuia să vin înainte de a se închide programul acesta”.

Femeie: „Este un moment unic în viață când poți să treci prin altarul unei asemenea catedrale”.

Femeie: „Am avut credință și am știut că o să intrăm”.

De joi (6 noiembrie), altarul nu mai poate fi vizitat. Biserica mai rămâne, însă, deschisă până pe 14 noiembrie. Apoi porțile se închid, pentru continuarea lucrărilor de amenajare. Pe 30 noiembrie, oamenii sunt așteptați la liturghia Sfântului Andrei, ocrotitorul României și al Catedralei.

Pe 1-2 decembrie, apoi din ajunul Crăciunului până a doua zi după Sfântului Ioan, accesul se va face de la ora 9 până la 17.

