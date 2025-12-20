Alertă pe râul Bega, lângă Gara de Nord din Timișoara. O persoană ar fi fost văzută înghițită de ape
A fost alertă vineri noapte pe râul Bega, în apropierea Gării de Nord din Timișoara.
O femeie a sunat la 112 și le-a spus salvatorilor că a văzut cum o persoană se zbate în râu. Potrivit martorei, victima a fost apoi înghițită de ape.
Pompierii au ajuns la locul indicat de femeie și au început căutările. S-au folosit de mai multe bărci și de ajutorul scafandrilor.
După mai multe ore de căutări, militarii nu au găsit nicio persoană. Dar misiunea continuă sâmbătă dimineață.