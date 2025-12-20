Alertă pe râul Bega, lângă Gara de Nord din Timișoara. O persoană ar fi fost văzută înghițită de ape

Stiri actuale
20-12-2025 | 07:58
cautari bega

A fost alertă vineri noapte pe râul Bega, în apropierea Gării de Nord din Timișoara.

autor
Daniel Preda

O femeie a sunat la 112 și le-a spus salvatorilor că a văzut cum o persoană se zbate în râu. Potrivit martorei, victima a fost apoi înghițită de ape.

Pompierii au ajuns la locul indicat de femeie și au început căutările. S-au folosit de mai multe bărci și de ajutorul scafandrilor.

După mai multe ore de căutări, militarii nu au găsit nicio persoană. Dar misiunea continuă sâmbătă dimineață.

Varza, ingredient nelipsit din bucătăriile Europei. De la nemți la unguri, tradiții și rețete ce au trecut granițele

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, inec,

Dată publicare: 20-12-2025 07:34

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Cum au salvat o polițistă și câinele ei viața unui bebeluș care s-a înecat cu sirop: „Animalele au un alt simț”
Stiri actuale
Cum au salvat o polițistă și câinele ei viața unui bebeluș care s-a înecat cu sirop: „Animalele au un alt simț”

O polițistă din Prahova a salvat viața unui bebeluș de o lună, alarmată de câinele ei, care a simțit pericolul și a început să latre. Întâmplarea a avut loc noaptea, în blocul unde locuiește agenta. 

Un medic vegetarian a murit după ce s-a înecat cu carne oferită la bordul unui zbor Qatar Airways
Stiri Diverse
Un medic vegetarian a murit după ce s-a înecat cu carne oferită la bordul unui zbor Qatar Airways

Un cardiolog din California, Asoka Jayaweera, în vârstă de 85 de ani, a murit după ce s-a înecat cu o bucată de mâncare la bordul unui zbor Qatar Airways de la Los Angeles la Sri Lanka.

Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel a murit înecat într-un iaz a fost arestată
Stiri actuale
Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel a murit înecat într-un iaz a fost arestată

Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel de un an şi opt luni a murit înecat, într-un iaz ornamental, a fost arestată preventiv.

Copil de nici doi ani, înecat la o pseudo-creșă din Timișoara. Angajații l-au scăpat din ochi și l-au găsit în iaz
Stiri actuale
Copil de nici doi ani, înecat la o pseudo-creșă din Timișoara. Angajații l-au scăpat din ochi și l-au găsit în iaz

Tragedie la un club privat pentru copii din Timișoara, care funcționează după programul unei creșe, deși proprietarii nu aveau autorizație pentru astfel de servicii.

Recomandări
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
Stiri Economice
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro.  

Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară
Stiri externe
Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.

 

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Decembrie 2025

52:24

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28