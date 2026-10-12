Într-un caz este vorba despre o tulpină a cărei prezenţă în carne nu a impus restricţii, fiind dată în consum, scrie Agerpres.

Potrivit DSVSA Buzău, salmonelozele sunt boli transmise de la animale la oameni, fiind produse de unele dintre cele peste 2.000 de serotipuri de Salmonella descrise în literatura de specialitate.

Alerte în creştere în 2026

„Din punct de vedere sanitar-veterinar şi al sănătăţii publice, o importanţă majoră o deţin salmonelozele provocate de serotipurile ubicvitare, care provoacă grave toxiinfecţii alimentare colective la om prin consumul ouălor, al cărnii şi organelor provenite de la animalele contaminate. În anul 2025 au fost înregistrate 8 alerte alimentare legate de prezenţa Salmonella spp. în carnea proaspăta de pasăre, din care 2 au avut confirmată prezenţa S.typhimurium, iar în perioada ianuarie-august 2026 au fost înregistrate 21 de alerte alimentare legate de prezenta Salmonella spp. în carnea proaspăta de pasăre, cu prezenţa S. enteritidis la 2 notificări”, a transmis, pentru AGERPRES, DSVSA Buzău.

Cum sunt retrase produsele contaminate

Autorităţile sanitar-veterinare atrag atenţia că, în situaţia depistării Salmonella spp. în carnea proaspătă de pasăre, se iniţiază alerta alimentară prin sistemul informatic european. Ulterior, se trimite un eşantion din proba incriminată spre serotipizare şi confirmare, se verifică trasabilitatea produselor din lotul incriminat, iar după identificarea stocului, toată cantitatea este retrasă de la comercializare, până la descoperirea serotipului de salmonela.

Alimentele care pot transmite bacteria

Referitor la contaminare, inspectorii sanitar-veterinari evidenţiază că bacteria pătrunde în organism prin alimente crude sau preparate termic insuficient, ouă crude sau moi, carnea de pasăre, porc, vită insuficient gătită, laptele crud, nepasteurizat, fructe şi legume spălate cu apă contaminată sau manipulate incorect.

Gătirea corectă, esenţială pentru prevenţie

„Carnea se contaminează adesea în timpul sacrificării animalelor, prin contactul cărnii cu conţinut intestinal, laptele prin consumul de lapte crud de la animalele bolnave, în bucătărie se produce contaminarea încrucişată prin folosirea aceluiaşi tocător sau cuţit pentru carnea crudă, ulterior pentru alimente care se consumă fără preparare termică. Se pot transmite şi direct de la om, datorită igienei precare după utilizarea toaletei. (...) Ca măsuri generale de prevenţie, se va acorda o atenţie deosebită igienei spaţiilor, a utilajelor, ustensilelor, igienei personale, a respectării regulilor generale de igienă. Recomandăm (...) asigurarea unor temperaturi interne sigure la preparare, ţinând cont de faptul ca Salmonella este distrusă complet prin gătire la temperaturi de peste 70°C - 75°C. Deoarece bacteriile pot supravieţui cu uşurinţă la temperaturi scăzute şi chiar la congelare (până la -20°C), prepararea termică corectă rămâne cea mai sigură metodă de eliminare a riscului de toxiinfecţie alimentară”, a mai arătat sursa citată.

Un caz fără restricţii pentru consum

În ultimii doi ani, pe raza judeţului Buzău a fost identificat un caz în care un aliment contaminat cu o tulpină de Salmonella, alta decât cele care impun distrugerea, a fost dată spre consum, după verificare.

În luna iulie, DSVSA Buzău a anunţat că au fost prelevate 278 de probe de produse alimentare de origine animală. În urma analizării la o probă de carcasă pui grill s-a detectat Salmonella spp iar în urma serotipizării s-a identificat Salmonella Senftenberg, fără restricţii pentru carnea de pasăre.