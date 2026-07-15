Autoritățile au început o anchetă amplă pentru identificarea alimentului sau a furnizorului care ar putea sta la baza infecțiilor, scrie Express.

Focarul a fost confirmat prin analize de laborator efectuate la Spitalul General din Lamia, în Grecia Centrală, unde pacienții s-au prezentat cu simptome specifice unei infecții cu Salmonella.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare

Organizația Națională de Sănătate Publică din Grecia (EODY) a fost notificată, iar specialiștii încearcă acum să stabilească dacă toate cazurile au o legătură comună.

Primele date arată că persoanele afectate au consumat alimente din mai multe locații diferite. Din acest motiv, anchetatorii verifică ipoteza existenței unui furnizor comun care ar fi putut distribui produse contaminate.

Autoritățile analizează inclusiv posibilitatea ca lotul suspect să fi ajuns și în alte regiuni ale Greciei. Până în prezent, nu există confirmări oficiale privind răspândirea produselor contaminate în alte zone ale țării, iar testele de laborator continuă pentru stabilirea sursei exacte.

Potrivit presei locale, mai multe persoane au solicitat ajutor medical, iar unele au fost internate. Printre simptomele raportate se află diareea, febra, durerile abdominale, greața și vărsăturile, manifestări frecvente în cazul infecției cu Salmonella.

Inspectorii sanitari au început să colecteze probe alimentare de la unitățile comerciale vizate de anchetă și verifică traseul produselor pentru a identifica momentul și locul contaminării.

Lamia, orașul unde a fost descoperit focarul

Lamia este un oraș istoric din Grecia Centrală, situat la poalele muntelui Oeta, cu vedere spre valea râului Spercheios și Golful Malian. Localitatea se află la aproximativ două ore și jumătate de Atena și este cunoscută pentru atmosfera sa liniștită, departe de aglomerația marilor centre turistice.

Printre atracțiile sale se numără Castelul Bizantin din Lamia, ridicat în secolul al XII-lea, aflat pe un deal de unde oferă o panoramă spectaculoasă asupra orașului.

În apropiere se află și Parcul Național Oitis, o destinație apreciată de iubitorii de natură, cu trasee de drumeție și obiective precum Mănăstirea Agathonos.

Ce este infecția cu Salmonella

Salmonella este o bacterie care se găsește în mod natural în sistemul digestiv al oamenilor și animalelor și reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale toxiinfecțiilor alimentare.

Infecția apare cel mai des după consumul unor alimente contaminate, precum carne de pasăre crudă sau insuficient preparată termic, carne, ouă, lapte nepasteurizat ori fructe și legume contaminate.