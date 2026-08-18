Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA) a declarat că, creșterea bruscă a numărului de cazuri a fost cauzată de o singură tulpină a bacteriei. Autoritățile investighează focarul, în cadrul căruia au fost detectate 207 de cazuri de la începutul anului, scrie Daily Mail.

Marea majoritate a cazurilor s-au înregistrat în Anglia, iar peste o treime dintre cei afectați au avut nevoie de îngrijiri medicale în spital.

Salmonella a îmbolnăvit sute de oameni

Printre persoanele afectate se numără atât bebeluși, cât și pacienți cu vârsta de peste 90 de ani, iar doi dintre aceștia au dezvoltat infecții sanguine care le pun viața în pericol.

Salmonella provoacă de obicei febră, greață, vărsături și diaree, simptome care dispar în câteva zile. Totuși, poate fi fatală.

Infecția se contractează, de obicei, prin consumul de alimente contaminate, precum carne de pasăre, carne, ouă, fructe și legume crude și produse lactate nepasteurizate.

Ouăle importate sunt investigate

Potrivit UKHSA, focarul actual pare să aibă legătură cu un val anterior de cazuri din 2025, care a fost, de asemenea, asociat cu ouă contaminate.

Dintre cele 207 de cazuri confirmate până la 13 august, 114 au fost asociate cu cinci întreprinderi alimentare diferite, existând riscuri de contaminare încrucișată la două dintre aceste unități.

Cu toate acestea, UKHSA a avertizat: „În acest moment nu s-a identificat nicio legătură cu ouăle sau carnea de pasăre produse în Regatul Unit.”

Autoritățile din domeniul sănătății îndeamnă acum populația să ia măsuri de precauție împotriva infectării cu aceste bacterii, despre care au afirmat că sunt cauze frecvente ale intoxicațiilor alimentare.

Boala poate provoca forme grave

Persoanele din grupurile vulnerabile pot dezvolta forme mai grave ale bolii, precum infecții ale sângelui, infecții la nivelul leziunilor metastatice, septicemie și insuficiență multiorganică, au adăugat acestea.

Simptomele – care pot apărea după o perioadă de incubație de până la 72 de ore – includ diaree, crampe abdominale și, uneori, vărsături și febră.

Dintre cele 207 de cazuri, 199 sunt în Anglia, șase în Scoția, unul în Țara Galilor și unul în Irlanda de Nord.

Londra are cele mai multe cazuri

În Anglia, Londra a înregistrat cel mai mare număr de cazuri, cu 47 de cazuri confirmate, urmată de Yorkshire și Humber, unde 38 de persoane s-au îmbolnăvit.

Nu există nicio metodă fiabilă de a stabili dacă un ou este purtător de salmonella doar uitându-te la el, mirosindu-l sau verificându-i coaja.

Cea mai sigură opțiune este să cumpărați ouă de la comercianți de încredere, să le păstrați conform instrucțiunilor de pe ambalaj și să verificați data de valabilitate.

Ouăle trebuie gătite bine

Dacă nu sunteți siguri de originea ouălor, gătiți-le bine, până când atât albușul, cât și gălbenușul sunt tari.

Spălarea mâinilor după ce ați manipulat ouă crude și evitarea contactului dintre ouăle crude și alimentele gata de consum pot contribui, de asemenea, la reducerea riscului de infecție.

Este important de menționat că, în prezent, nu există recomandări privind evitarea consumului de ouă în general. UKHSA afirmă că focarul actual ar putea fi legat de ouăle importate din afara Regatului Unit.