Alertă în Călărași. Miros de gaze provenit dintr-un apartament unde nu răspundea nimeni la ușă și nici la telefon

30-10-2025 | 16:44
Autorităţile din Călăraşi au evacuat, joi după-amiază, două scări de bloc din municipiul Călăraşi, după ce locuitorii au reclamat că în imobil se simte miros de gaz.  

Claudia Alionescu

Acesta provenea dintr-un apartament în care nu se afla nicio persoană, iar pentru a preveni orice incident, furnizarea gazului în întregul imobil a fost sistată.

Intervenţia pompierilor şi a echipelor de la firma de distribuţie a avut loc joi, în jurul orei 13:00, la un bloc de locuinţe situat pe strada Policlinicii, după ce mai mulţi locuitori au reclamat că în imobil se simte miros de gaz, care ar proveni dintr-un apartament.

„La respectivul apartament nu a răspuns nimeni la uşă şi nici la telefon, un echipaj al operatorului de gaze fiind deja la faţa locului. Tot aceştia au luat hotărârea de a opri gazul pe respectivul tronson al imobilului”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Călăraşi.

Pompierii militari s-au deplasat la faţa locului cu o autospecială de stingere şi o autospecială CBRN, care efectuează măsurători în caz de accident chimic, biologic, radiologic sau nuclear.

Pentru siguranţa cetăţenilor, două scări de bloc au fost evacuate, fiind scoase din apartamente peste 30 de persoane: 20 de adulţi şi 12 copii.

„S-a procedat la pătrunderea în imobilul respectiv a unui număr de două cadre pentru ventilarea locuinţei şi eliminarea oricărui pericol”, precizează reprezentanţii ISU Călăraşi.

Doi tineri din Timiș, cercetați după ce au șantajat o minoră de 14 ani pentru a întreține relații intime cu ei

Sursa: News.ro

