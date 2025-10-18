Alertă într-un bloc din Târg Mureș. Locatarii au cerut intervenția pompierilor după ce au simțit miros pe casa scării

18-10-2025 | 13:54
IMAGO

Un bloc din Târgu Mureş a rămas sâmbătă fără gaz, după ce locatarii au cerut pompierilor să intervină în urma semnalării unui miros pe casa scării.

Stirileprotv

Potrivit ISU Mureş, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Mureş au fost solicitaţi să intervină în municipiu, pe strada Cugir, în urma sesizării unui miros de gaz pe casa scării unui bloc de locuinţe.

''În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul specializat de gaze au fost identificate scurgeri minore de gaz la un contor situat la etajul 1. S-a procedat la ventilarea spaţiilor şi la întreruperea alimentării cu gaz a întregului bloc până la remedierea situaţiei'' a informat ISU.

La faţa locului au fost mobilizate forţe şi mijloace din cadrul inspectoratului: o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o autospecială CBRN.

Echipajele au efectuat măsurători pentru identificarea posibilei surse de scurgere şi au asigurat zona, fiind solicitat şi un echipaj al companiei de gaze pentru verificări suplimentare.

salvata incendiu
Femeie blocată într-un apartament în flăcări, salvată de polițiști în București. Video cu operațiunea

Din primele informaţii, nu sunt înregistrate victime, a transmis ISU Mureş.

Sursa: Agerpres

