Femeie blocată într-un apartament în flăcări, salvată de polițiști în București. Video cu operațiunea

23-09-2025 | 19:22
Intervenție neobișnuită în Capitală. O femeie de 33 de ani a fost salvată de doi agenți de poliție și pompieri din locuința cuprinsă de flăcări.

Ovidiu Oanță

Victima era blocată în apartament, astfel că agenții au fost nevoiți să spargă ușa. Întreaga operațiune a fost filmată de camerele montate pe uniformele polițiștilor.

În imaginile filmate cu body-cam-ul de unul dintre polițiști este surprins momentul în care agenții Secției 13 și pompierii au pătruns în apartamentul în care fusese semnalat incendiul. Potrivit unor martori oculari, în bucătărie ar fi fost lăsate nesupravegheate două lumânări, de la care s-ar fi aprins un cuptor cu microunde, iar fumul începuse să se împrăștie prin locuință.

Agent Dabu Iacob Teodor, Secția 13 Poliție: „Odată ajunși, am aflat că în interior se află blocată o femeie. Ușa apartamentului era încuiată, astfel că, fără să stăm pe gânduri, am forțat accesul. Rând pe rând am reușit să pătrundem în interior. Când am intrat, holul apartamentului era acaparat de fum ce provenea din bucătărie, iar în dormitor am găsit femeia blocată, care se afla în stare de șoc.”

În timpul intervenției a fost salvată și pisica proprietarei, dar, din fericire, în afară de panică, femeia nu a suferit nicio vătămare și nici nu a avut de suferit din pricina fumului.

Agent Alexandru Cosmin Ștefan, Secția 13 Poliție: „După scoaterea persoanei din locuință, aceasta ne-a comunicat că în dormitor se află și un animal, respectiv o pisică. Nu am stat pe gânduri și ne-am întors în locuință, unde, pe pervazul ferestrei, se afla pisica. În continuare, am reușit prinderea acesteia și scoaterea în siguranță din locuință.”

Între timp, pompierii au reușit să lichideze incendiul înainte să facă pagube însemnate. Iar proprietara, care a primit îngrijiri medicale la fața locului, s-a întors în locuință.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 23-09-2025 19:13

