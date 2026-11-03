Au fost găsiți în apropiere de județul Hunedoara, pregătiți să campeze. Familia a fost văzută ultima dată în jurul orei 20, când a plecat cu ATV-ul din localitatea Poieni. Cei doi adulți erau însoțiți de copiii lor, de aproximativ 3 și 5 ani.

Alexandru Lazăr, pădurar: „Când am văzut că se inserează și plouă și e destul de frig, am văzut că au și doi copii și ATV-ul cam micuț. Mi-am făcut griji. Am pus răul înainte, am zic că poate contează o ora, un minut, am hotărat să sun la apelul de urgență".

Au fost mobilizate echipaje de poliție, pompieri, SMURD, dar și salvamontiști, care au început căutările alături de pădurari. Tot pădurarii au fost cei care au găsit familia, în jurul orei 2:00, la 25 de kilometri distanță.

Ioan Urda, pădurarul care i-a găsit: „La Rusca i-am găsit, acolo într-un colț într-un pâlc de brazi, erau în cort cu copiii, i-am dus, i-am sculat, i-am luat la vale. Nu-i prea bine, ar trebui să spună, vezi că pui o grămadă de oameni pe drumuri".

Planul lor era să petreacă 3 sau 4 zile în pădure, cu cortul. Este a 13-a oară când turiștii vin în România. Obișnuiesc să facă trasee montane și să campeze în natură. De această dată, însă, nu au anunțat pe nimeni despre planurile lor.

Thomas, tatăl: „Totul este bine. Noi campăm destul de des în munții României, dar oamenii s-au îngrijorat pentru noi și au sunat poliția și autoritățile, dar noi suntem bine, totul este bine. Avem mâncare și apă, avem tot ce ne trebuie. Și copiii sunt la căldură și în siguranță. Totul este bine. Ne pare rău, ne pare rău pentru situație. Nu ne așteptam să se întâmple asta."

În cele din urmă, familia s-a întors în siguranță, iar intervenția s-a încheiat fără incidente.