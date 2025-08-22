Alertă în Mehedinți. O fetiță de 11 ani cu probleme psihice a fost dată dispărută după ce a fugit de acasă

Stiri actuale
22-08-2025 | 07:42
×
Codul embed a fost copiat

100 de polițiști, jandarmi și voluntari au pornit joi seară în căutarea unei fetițe de doar 11 ani, care a fugit de acasă.  

autor
Roxana Vlădășel

Fata era luată în plasament de o familie din județul Mehedinți și, după două ore în care a încercat să o găsească, asistentul maternal a sunat la 112.

Autoritățile au căutat-o în curțile vecinilor, în clădiri părăsite, pe străzi lăturalnice și au vorbit cu câțiva localnici care susțin că au văzut-o mergând pe bicicletă.

Copila are probleme psihice și cei care o au în grijă spun că a mai plecat de acasă în trecut.

Mirela Ramona Sibinescu are 1 metru 30 înălțime, 35 de kilograme, păr blond, lung și ochi albaștri.

Citește și
tata disparut NZ
Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, în Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu îl poate găsi

La momentul dispariției, fetița purta o rochie în culorile albastru și alb și era desculță. Cetățenii care au informații despre minoră sunt rugați să sune la 112.

Sursa: Pro TV

Etichete: mehedinti, copil disparut,

Dată publicare: 22-08-2025 07:31

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Băiat de şase ani, căutat după ce a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord. Copilul a fost găsit și predat părinților
Stiri actuale
Băiat de şase ani, căutat după ce a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord. Copilul a fost găsit și predat părinților

Un băiat în vârstă de şase ani a fost căutat, marţi, după ce a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord.

Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, în Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu îl poate găsi
Stiri externe
Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, în Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu îl poate găsi

Familia unui tată fugar care și-a ascuns cei trei copii în sălbăticia din Noua Zeelande de aproape patru ani a vorbit public pentru prima dată de la dispariția lor.

Impactul sancţiunilor asupra exporturilor ruseşti: livrările de gaze s-au prăbușit, cărbunele a dispărut aproape complet
Stiri externe
Impactul sancţiunilor asupra exporturilor ruseşti: livrările de gaze s-au prăbușit, cărbunele a dispărut aproape complet

De la începutul războiului din Ucraina, sancţiunile occidentale au transformat radical exporturile energetice ale Rusiei: livrările de gaze spre Europa s-au prăbuşit, petrolul a fost redirecţionat către Asia sub plafon de preţ.

Un turist dat dispărut în Sinaia a fost găsit mort într-o râpă. Bărbatul era cazat la un hotel din oraș. FOTO
Stiri actuale
Un turist dat dispărut în Sinaia a fost găsit mort într-o râpă. Bărbatul era cazat la un hotel din oraș. FOTO

Un turist care a fost dat dispărut, vineri, în staţiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza oraşului.

Un turist a fost tras în pădure și ucis de un urs în timp ce se plimba pe un traseu din Japonia
Stiri externe
Un turist a fost tras în pădure și ucis de un urs în timp ce se plimba pe un traseu din Japonia

Un excursionist dat dispărut pe muntele Rausu, pe insula principală Hokkaido din nordul Japoniei, a fost găsit mort, vineri, la o zi după ce fusese atacat şi târât de un urs brun, au anunţat autorităţile locale, transmit agenţiile Kyodo şi AFP.

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

VIDEO | FCSB, doar o remiză în Scoția, după un „thriller” de senzație cu Aberdeen, în Europa League. Rezumatul meciului
Stiri Sport
VIDEO | FCSB, doar o remiză în Scoția, după un „thriller” de senzație cu Aberdeen, în Europa League. Rezumatul meciului

FCSB a terminat, joi, la egalitate, 2-2, prima manșă din „dubla” cu scoțienii de la Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Returul are loc joi (28 august) la București.

Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană
Stiri externe
Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

Volodimir Zelenski a acuzat joi seara Rusia că, prin atacurile masive lansate în noaptea precedentă asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, demonstrează că nu doreşte negocieri pentru încheierea războiului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 August 2025

43:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12