Alertă în Mehedinți. O fetiță de 11 ani cu probleme psihice a fost dată dispărută după ce a fugit de acasă

100 de polițiști, jandarmi și voluntari au pornit joi seară în căutarea unei fetițe de doar 11 ani, care a fugit de acasă.

Fata era luată în plasament de o familie din județul Mehedinți și, după două ore în care a încercat să o găsească, asistentul maternal a sunat la 112.

Autoritățile au căutat-o în curțile vecinilor, în clădiri părăsite, pe străzi lăturalnice și au vorbit cu câțiva localnici care susțin că au văzut-o mergând pe bicicletă.

Copila are probleme psihice și cei care o au în grijă spun că a mai plecat de acasă în trecut.

Mirela Ramona Sibinescu are 1 metru 30 înălțime, 35 de kilograme, păr blond, lung și ochi albaștri.

La momentul dispariției, fetița purta o rochie în culorile albastru și alb și era desculță. Cetățenii care au informații despre minoră sunt rugați să sune la 112.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













