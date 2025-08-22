Alertă în Mehedinți. O fetiță de 11 ani cu probleme psihice a fost dată dispărută după ce a fugit de acasă
100 de polițiști, jandarmi și voluntari au pornit joi seară în căutarea unei fetițe de doar 11 ani, care a fugit de acasă.
Fata era luată în plasament de o familie din județul Mehedinți și, după două ore în care a încercat să o găsească, asistentul maternal a sunat la 112.
Autoritățile au căutat-o în curțile vecinilor, în clădiri părăsite, pe străzi lăturalnice și au vorbit cu câțiva localnici care susțin că au văzut-o mergând pe bicicletă.
Copila are probleme psihice și cei care o au în grijă spun că a mai plecat de acasă în trecut.
Mirela Ramona Sibinescu are 1 metru 30 înălțime, 35 de kilograme, păr blond, lung și ochi albaștri.
La momentul dispariției, fetița purta o rochie în culorile albastru și alb și era desculță. Cetățenii care au informații despre minoră sunt rugați să sune la 112.
