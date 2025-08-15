Un turist a fost tras în pădure și ucis de un urs în timp ce se plimba pe un traseu din Japonia

Un excursionist dat dispărut pe muntele Rausu, pe insula principală Hokkaido din nordul Japoniei, a fost găsit mort, vineri, la o zi după ce fusese atacat şi târât de un urs brun, au anunţat autorităţile locale, transmit agenţiile Kyodo şi AFP.

Poliţia a descoperit cadavrul pe o pantă montană, la aproximativ 200 de metri sud-vest de poteca pe care excursionistul fusese atacat.

Victima este un locuitor din Tokyo în vârstă de 26 de ani.

Un urs şi doi pui au fost găsiţi lângă cadavru şi au fost împuşcaţi mortal. Autorităţile suspectează că aceştia sunt responsabili de atac. Experţi de la Organizaţia de cercetare din Hokkaido urmează să efectueze teste ADN pentru a confirma acest lucru.

Mai multe obiecte, inclusiv un portofel şi o bluză însângerată, au fost găsite în tufişurile din apropierea zonei în care s-a produs atacul şi a locului în care a fost descoperit cadavrul.

Autorităţile au fost anunţate joi, în jurul orei locale 11:10, de către persoana care îl însoţea pe bărbat în drumeţie. Cei doi au întâlnit ursul la o altitudine de aproximativ 550 de metri.

Accesul pe muntele situat în situl Shiretoko, inclus în Patrimoniul natural mondial UNESCO, a fost restricţionat după acest atac.

Numărul urşilor bruni de pe insula Hokkaido a scăzut în 2023 pentru prima dată din 1991, potrivit celor mai recente estimări, publicate în august. La sfârşitul anului 2023, erau aproximativ 11.600 de exemplare, cu 500 mai puţine comparativ cu anul precedent.

Guvernul din Hokkaido a lansat o vânătoare fără precedent de urşi bruni, 1.804 exemplare fiind capturate între aprilie 2023 şi mai 2024. În Japonia, întâlnirile dintre oameni şi urşi au atins un nivel record, 219 persoane fiind atacate şi şase omorâte în aceeaşi perioadă.

