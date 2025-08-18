Impactul sancţiunilor asupra exporturilor ruseşti: livrările de gaze s-au prăbușit, cărbunele a dispărut aproape complet

De la începutul războiului din Ucraina, sancţiunile occidentale au transformat radical exporturile energetice ale Rusiei: livrările de gaze spre Europa s-au prăbuşit, petrolul a fost redirecţionat către Asia sub plafon de preţ.

Totodată, cărbunele a dispărut complet din piaţa europeană.

Iată care este, potrivit Reuters, impactul sancţiunilor asupra exporturilor energetice ruseşti de la începutul războiului din Ucraina

Gaze naturale şi GNL

 

Înainte de invazia din februarie 2022, Rusia era cel mai mare furnizor de gaze al Europei, livrând circa 150 miliarde metri cubi anual – 45% din importurile UE. Până în 2024, volumul a scăzut la 52 bcm (19%), potrivit Comisiei Europene. Reducerea a fost cauzată de dispute contractuale, avarierea conductei Nord Stream şi sistarea tranzitului prin Ucraina la sfârşitul lui 2024. Singura rută funcţională rămasă este Turkstream.

UE nu a interzis oficial importul de gaze prin conducte, însă a adoptat sancţiuni în iulie 2025 prin care a blocat orice tranzacţie legată de Nord Stream, chiar dacă aceasta ar putea fi reactivată. Comisia a propus şi un embargou total asupra importurilor de gaze şi GNL rusesc până în 2027, dar acesta nu este încă lege.

SUA au impus sancţiuni companiilor implicate în dezvoltarea proiectului Arctic LNG 2, care ar urma să devină cel mai mare terminal rusesc de GNL, cu o capacitate de aproape 20 milioane tone anual.

Petrol

 

SUA, Marea Britanie şi UE au interzis importurile de ţiţei şi produse rafinate transportate pe mare din Rusia încă din primul an al războiului. În plus, G7 a impus în decembrie 2022 un plafon de preţ de 60 dolari/baril pentru exporturile maritime către ţări terţe, extins ulterior şi la produse rafinate.

În iunie 2025, UE şi UK au redus plafonul la 47,60 dolari, cu 15% sub media pieţei, dar SUA nu au susţinut modificarea. Restricţiile vizează şi transportul, asigurarea şi reasigurarea tancurilor petroliere care operează peste acest plafon.

Peste 440 de nave din ”flota din umbră” folosită de Moscova pentru a ocoli sancţiunile au fost incluse pe liste negre. Compania de transport Sovcomflot, dar şi mari producători precum Gazprom Neft şi Surgutneftegaz, au fost de asemenea sancţionaţi.

Embargoul occidental a redirecţionat exporturile ruseşti de ţiţei spre Asia, în special către China, India şi Turcia. Scopul plafonului a fost să menţină fluxurile pe piaţă pentru a evita creşteri abrupte ale preţurilor globale, reducând în acelaşi timp veniturile Rusiei. Recent, preşedintele Trump a ameninţat cu sancţiuni secundare India şi China pentru cumpărarea de petrol rusesc, ca formă de presiune asupra Kremlinului.

Cărbune

 

Uniunea Europeană a interzis importurile de cărbune din Rusia în 2022. Livrările, care însumaseră 50 milioane tone în 2021, au ajuns la zero în 2023, conform datelor Eurostat.

Sursa: News.ro

