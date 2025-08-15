Un turist dat dispărut în Sinaia a fost găsit mort într-o râpă. Bărbatul era cazat la un hotel din oraș. FOTO

Stiri actuale
15-08-2025 | 21:05
turist sinaia

Un turist care a fost dat dispărut, vineri, în staţiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza oraşului.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit informaţiilor comunicate de Salvamont Sinaia, salvamontiştii au intervenit pentru recuperarea trupului neînsufleţit al turistului dintr-o zonă cu teren dificil.

Cadavrul a fost găsit de către poliţişti, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Sinaia.

Persoana decedată este un bărbat de 54 de ani din Mioveni, care era cazat la un hotel din Sinaia. Turistul, care obişnuia să consume alcool, a fost dat dispărut după ce nu a mai răspuns la telefon, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Citește și
turist mort, snowmobil
Turist străin, mort după ce a sărit cu un snowmobil în albia râului Azuga. Medicii nu au putut face nimic pentru el

Sursa: Agerpres

Etichete: sinaia, disparitie, turist,

Dată publicare: 15-08-2025 20:52

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Un turist german aflat în drumeţie în Munţii Apuseni a fost găsit mort în cortul său
Stiri actuale
Un turist german aflat în drumeţie în Munţii Apuseni a fost găsit mort în cortul său

Un turist german, aflat în drumeţie în Munţii Apuseni, a fost găsit mort în cortul său, cadavrul acestuia fiind coborât de către salvamontişti şi predat joi dimineaţa serviciului de Medicină Legală Alba.

Turist străin, mort după ce a sărit cu un snowmobil în albia râului Azuga. Medicii nu au putut face nimic pentru el
Stiri actuale
Turist străin, mort după ce a sărit cu un snowmobil în albia râului Azuga. Medicii nu au putut face nimic pentru el

Un turist străin care a fost grav rănit, marţi, după ce a sărit cu snowmobilul în albia pârâului Azuga a decedat, a informat Salvamont Prahova.

Un turist dat dispărut în urmă cu două zile a fost găsit mort pe Insula Creta. Ce spun autoritățile
Stiri externe
Un turist dat dispărut în urmă cu două zile a fost găsit mort pe Insula Creta. Ce spun autoritățile

Pompierii greci anunţă duminică faptul că au descoperit mort un turist german sexagenar, dat dispărut în urmă cu două zile, în timpul unei drumeţii pe Insula Creta (sud), relatează AFP.

 

Un turist dat dispărut în Creta a fost găsit mort. Este al șaselea drumeț decedat din cauza valului de căldură din Grecia
Stiri externe
Un turist dat dispărut în Creta a fost găsit mort. Este al șaselea drumeț decedat din cauza valului de căldură din Grecia

Un drumeţ german dat dispărut duminică pe Insula Creta a fost găsit mort, potrivit pompierilor greci, o nouă moarte a unui turist în contextul în care Grecia se confruntă cu un val de căldură timpuriu fără precedent.

Un turist german a fost găsit mort pe insula Creta, după ce a plecat într-o excursie. Acesta s-ar fi rătăcit
Stiri externe
Un turist german a fost găsit mort pe insula Creta, după ce a plecat într-o excursie. Acesta s-ar fi rătăcit

Un turist german în vârstă de 67 de ani a murit pe insula grecească Creta după ce a plecat într-o excursie şi, probabil, s-a rătăcit, informează DPA şi Ekathimerini.com.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare
Stiri Turism
Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare

Așa cum se întâmplă an de an, ziua liberă de Sfânta Maria a adus un număr record de turiști pe litoral. Peste 200 de mii de oameni s-au bucurat vineri de mare și de soare, în stațiunile cele mai populare: Mamaia, Eforie Nord și Costinești.

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja
Stiri externe
ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Deși întâlnirea din Alaska dintre președinții SUA și ai Federației Ruse nu a avut loc, încă, unii analiști de politică externă sunt de părere că Vladimir Putin a câștigat deja această rundă de imagine. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 August 2025

48:23

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12