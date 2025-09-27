Maia Sandu, la ZDF: ”Viitorul Moldovei trebuie decis de moldoveni, nu de Moscova”

27-09-2025 | 09:38
Preşedinta pro-europeană a Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra unei puternice interferenţe ruseşti înaintea alegerilor parlamentare de duminică din ţara sa, relatează dpa.

autor
Cristian Anton

Într-un interviu pentru postul public german de televiziune ZDF publicat sâmbătă, ea a spus că la acest scrutin sunt în joc integritatea teritorială şi independenţa ţării.

Potrivit Maiei Sandu, Moscova exercită o presiune enormă pentru a se amesteca în vot, cheltuind "sute de milioane de euro" pentru a finanţa partide politice, a mitui alegători şi a instrui tineri pentru activităţi destabilizatoare.

Candidată la UE din 2022, mica republică găzduieşte aproximativ 2,4 milioane de locuitori şi urmează să aleagă un nou parlament duminică.

Cele mai importante alegeri din istoria Republicii Moldova

Sondajele recente sugerează că partidul Maiei Sandu, PAS, care primeşte sprijin activ din partea Uniunii Europene, ar putea rămâne cea mai puternică forţă, deşi s-ar putea să nu fie capabil să guverneze singur. Partidele aliniate cu Rusia sunt, de asemenea, aşteptate să aibă rezultate puternice, comentează dpa.

Citește și
moldova
ISW: Kremlinul planifică proteste violente în Moldova. Acuzația absurdă cu NATO care ”invadează” țara

Vineri, Maia Sandu a descris votul care urmează ca fiind "cel mai important" din istoria modernă a Republicii Moldova. "Rezultatul său va decide dacă ne consolidăm democraţia şi aderăm la UE sau dacă Rusia ne trage înapoi într-o zonă gri, transformându-ne într-un risc regional", a scris ea pe X.

"Viitorul Moldovei trebuie decis de moldoveni, nu de Moscova", a adăugat Maia Sandu.

Alegeri în Republica Moldova: Rusia ar fi recrutat preoți ortodocși pentru influențarea votului

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Maia Sandu, presiuni, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 27-09-2025 09:38

